Ameriški zvezni sodnik je v sredo zvezni vladi ukazal izpustitev 615 ljudi, ki jih je zvezna Služba za priseljevanje in carine (Ice) aretirala med operacijami proti priseljencem v zvezni državi Illinois, poročajo ameriški mediji.

Trumpovo vlado je tožila Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), ker so aretacije potekale brez sodnih nalogov. Sodnik Jeffrey Cummings se je strinjal, da so aretacije, ki jih je služba Ice izvedla med junijem in oktobrom, neveljavne.

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je v odzivu sporočila, da sodna odločitev ogroža življenja Američanov.

"Aktivistični sodniki, politiki, ki zagovarjajo azil, in nasilni izgredniki so na vsakem koraku aktivno poskušali preprečiti aretacije in odstranjevanje najhujših od najhujših iz države," je za CNN izjavila McLaughlin in zatrdila, da se bodo operacije Ice v Chicagu nadaljevale.

Nov sodni neuspeh za ameriško vlado v Illinoisu

Gre za nov sodni neuspeh za ameriško vlado v Illinoisu, kjer je sodišče oktobra blokiralo napotitev nacionalne garde v Chicago in njegovo okolico. Ameriški predsednik Donald Trump napotitve nacionalne garde v več mest v državi med drugim utemeljuje s potrebo po ukrepanju proti kriminalu, pa tudi nezakonitemu priseljevanju.

Zadnje je Trump postavil med prednostne naloge svoje vlade, pri čemer je govoril celo o invaziji tujih kriminalcev v ZDA. Oblasti so močno okrepile racije in izgone priseljencev brez urejenega statusa.