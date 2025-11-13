Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
9.16

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Illinoisu racija sodnik ZDA

Četrtek, 13. 11. 2025, 9.16

50 minut

Sodnik ukazal izpustitev več sto pridržanih med racijami proti priseljencem v Illinoisu

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Služba za priseljevanje in carine (ICE), ZDA | Gre za nov sodni neuspeh za ameriško vlado v Illinoisu, kjer je sodišče oktobra blokiralo napotitev nacionalne garde v Chicago in njegovo okolico. | Foto Reuters

Gre za nov sodni neuspeh za ameriško vlado v Illinoisu, kjer je sodišče oktobra blokiralo napotitev nacionalne garde v Chicago in njegovo okolico.

Foto: Reuters

Ameriški zvezni sodnik je v sredo zvezni vladi ukazal izpustitev 615 ljudi, ki jih je zvezna Služba za priseljevanje in carine (Ice) aretirala med operacijami proti priseljencem v zvezni državi Illinois, poročajo ameriški mediji.

Trumpovo vlado je tožila Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), ker so aretacije potekale brez sodnih nalogov. Sodnik Jeffrey Cummings se je strinjal, da so aretacije, ki jih je služba Ice izvedla med junijem in oktobrom, neveljavne.

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je v odzivu sporočila, da sodna odločitev ogroža življenja Američanov.

"Aktivistični sodniki, politiki, ki zagovarjajo azil, in nasilni izgredniki so na vsakem koraku aktivno poskušali preprečiti aretacije in odstranjevanje najhujših od najhujših iz države," je za CNN izjavila McLaughlin in zatrdila, da se bodo operacije Ice v Chicagu nadaljevale.

Nov sodni neuspeh za ameriško vlado v Illinoisu

Gre za nov sodni neuspeh za ameriško vlado v Illinoisu, kjer je sodišče oktobra blokiralo napotitev nacionalne garde v Chicago in njegovo okolico. Ameriški predsednik Donald Trump napotitve nacionalne garde v več mest v državi med drugim utemeljuje s potrebo po ukrepanju proti kriminalu, pa tudi nezakonitemu priseljevanju.

Zadnje je Trump postavil med prednostne naloge svoje vlade, pri čemer je govoril celo o invaziji tujih kriminalcev v ZDA. Oblasti so močno okrepile racije in izgone priseljencev brez urejenega statusa.

Donald Trump, podpis, financiranje vlade
Novice Dolgo trajajoča agonija se je končala s Trumpovim podpisom
Joško Kadivnik, Donald Trump
Novice Joško Kadivnik na obisku pri Trumpu
Illinoisu racija sodnik ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.