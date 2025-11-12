Joško Kadivnik je obiskal tudi Belo hišo

Direktor Sove Joško Kadivnik se je med obiskom ameriških obveščevalnih agencij v Washingtonu z delegacijo oglasil tudi na vljudnostnem obisku pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v Beli hiši, poroča portal N1.

To je prvi slovenski obisk pri Trumpu, odkar je drugič na položaju predsednika.

Obisk je bil nenapovedan in naj bi bil posledica osebnih vezi med Kadivnikom in Viktorjem Knavsom, očetom Melanie Trump, ki je bil na srečanju prisoten. Kadivnika je spremljal slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič.

Namen obiska v ZDA je bila predvsem krepitev sodelovanja s Cio in drugimi agencijami na področjih, kot so varnost na Zahodnem Balkanu ter boj proti pranju denarja, terorizmu in organiziranemu kriminalu. Sova ima po uspešni akciji proti ruskim vohunom v Ljubljani dobre odnose z ameriškimi varnostno-obveščevalnimi službami.

Kadivnik naj bi se srečal tudi z novim direktorjem Cie Johnom Ratcliffom.