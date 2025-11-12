Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
12. 11. 2025,
9.25

Osveženo pred

4 minute

Sreda, 12. 11. 2025, 9.25

Joško Kadivnik je obiskal tudi Belo hišo

Avtor:
St. M.

Joško Kadivnik, Donald Trump | Foto Posnetek zaslona/X

Foto: Posnetek zaslona/X

Direktor Sove Joško Kadivnik se je med obiskom ameriških obveščevalnih agencij v Washingtonu z delegacijo oglasil tudi na vljudnostnem obisku pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v Beli hiši, poroča portal N1.

To je prvi slovenski obisk pri Trumpu, odkar je drugič na položaju predsednika.

Obisk je bil nenapovedan in naj bi bil posledica osebnih vezi med Kadivnikom in Viktorjem Knavsom, očetom Melanie Trump, ki je bil na srečanju prisoten. Kadivnika je spremljal slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič.

Namen obiska v ZDA je bila predvsem krepitev sodelovanja s Cio in drugimi agencijami na področjih, kot so varnost na Zahodnem Balkanu ter boj proti pranju denarja, terorizmu in organiziranemu kriminalu. Sova ima po uspešni akciji proti ruskim vohunom v Ljubljani dobre odnose z ameriškimi varnostno-obveščevalnimi službami.

Kadivnik naj bi se srečal tudi z novim direktorjem Cie Johnom Ratcliffom.

