Ruskima vohunoma Artjomu in Ani Dulcev, ki sta v Sloveniji nekaj let delovala pod lažnima imenoma in identitetama, naj bi prišli na sled, ker sta leta 2018 naredila veliko napako. Tega leta sta v svojo domovino Rusijo, ko je tam potekalo svetovno nogometno prvenstvo, odšla z ruskima diplomatskima potnima listoma pod pravim imenom, njuna otroka pa z argentinskima potnima listoma. Na to nenavadno dejstvo so postali pozorni zahodni obveščevalci.

Ekipa novinarjev ameriškega medija Wall Street Journal (WSJ) je podatke zbirala na štirih celinah, da bi lahko razvozlala podrobnosti lova na ruski vohunski zakonski par. Novinarji so se pogovarjali z več kot 30 nekdanjimi in sedanjimi uradniki v devetih državah. Pridobili so na stotine sodnih listin in osebnih evidenc. Poslali so tudi vprašanja Kremlju, a ta nanje ni odgovoril. Svoje ugotovitve je WSJ pred dnevi predstavili v svojem podkastu.

Rusa Ana in Artjom postaneta Argentinca Maria in Ludwig

Ana Dulcev je elitna častnica ruske obveščevalne službe za zunanje zadeve (SVR). Že v Rusiji se je poročila z Artjomom Dulcevim. Znotraj SVR naj bi bil ta podrejen svoji ženi. Medtem ko je Ana dobila lažno identiteto argentinske državljanke Maria Rosa Mayer Munos, je Artjom postal Ludwig Gisch, prav tako argentinski državljan.

Ana, zdaj Maria, in Artjom, zdaj Ludwig, sta se v Argentini še enkrat poročila. Tam sta se jima tudi rodila otroka, najprej hčerka Sophie in pozneje sin Daniel. Kot trdijo novinarji WSJ, je bil namen njunega bivanja v Argentini predvsem ta, da sta z nekajletnim življenjem v tej državi utrdila svojo lažno identiteto.

Zanimiva lega Slovenije

Leta 2017 sta prišla v Slovenijo. Po trditvah novinarjev WSJ sta v našo državo prišla zaradi njene lege in dejstva, da je v schengenskem območju, zato sta Artjom in Ana potovala brez potnih listov v druge evropske države, ne da bi ju kdo ustavil in pregledal na notranjih mejah.

Ana in Artjom po vrnitvi v Rusijo:

Imagine you are a child living in Slovenia being raised as a Spanish-speaking Catholic from Argentina only to find out you are Russian, your parents are spies and now you have to live in Russia!



This is what happened to the kids of Artyom and Anna Dultsev* and now they're being… pic.twitter.com/MTQ2sJB8CG — Natalka (@NatalkaKyiv) August 7, 2024

Ruski vohunski par je Črnučah živel zelo nevpadljivo, novinarji WSJ tako od njunih sosedov niso mogli izvedeti veliko informacij oziroma zanimivosti o njima. V Sloveniji je Ana oziroma Maria vodila umetniško galerijo z imenom Art Gallery 5'14, Artjom oziroma Ludwig pa računalniško podjetje DSM&IT. Na njegovem računalniku naj bi bila strojna oprema za varno komunikacijo z Moskvo.

Skrivna poročila v gozdu na jugu Slovenije?

Kot trdijo novinarji WSJ, je Ana odprla umetniško galerijo, ker je bilo zelo preprosto razložiti, zakaj prihaja vanjo denar in kako gre ta denar naprej. Poleg tega je bilo vodenje umetniške galerija enostavna krinka za potovanja po Evropi. Ana je tako lahko potovala po svetu, ne da bi vzbujala sum.

Ana oziroma Maria je pogosto potovala, med drugim z letalom na umetniške sejme v Londonu in Edinburghu. To je bila krinka za stike z drugimi ruskimi agenti in priložnost za novačenje prihodnjih vohunov. Ana je po trditvah WSJ komunicirala s svojimi stiki tudi tako, da je v nekem gozdu na jugu Slovenije pod določeno skalo potisnila tajna sporočila.

Maria iz predvidnosti skriva svoj obraz

Marijina spletna galerija je trdila, da sodeluje z 90 umetniki po vsem svetu. Družbena omrežja galerije so objavljala fotografije z razstav po Evropi. Njen obraz ni nikoli prikazan. Na eni fotografiji sicer je, stoji ob lestvi in ​​popravlja sliko na steni, vendar je s hrbtom obrnjena proti kameri.

Hiša v Črnučah, kjer je z otrokoma živel ruski vohunski par. Zakonca sta skušala navzven živeti čim manj vpadljivo in sumljivo. Foto: Bojan Puhek

Izkazalo se je tudi, da je bila prava narava njenega dela nadzor, poudarja WSJ, in sicer nadzor Agencije EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani. Rusija je želela izvedeti več o tem, kaj namerava agencija, zato je Maria začela pozorno nadzorovati direktorja agencije.

Nevpadljivo življenje v Sloveniji

Rojstne dneve otrok so v družini lažnih argentinskih zakoncev praznovali, ne da bi povabili druge otroke. Vozila sta preprosto kiino limuzino in se poskušala zliti z okolico. Nikoli nista dobila kazni za parkiranje, kaj šele, da bi storila kakšen davčni prekršek, ki vzbudil pozornost.

Vedno sta poskrbela, da sta pravočasno oddala vse napovedi. Nič bleščečega ni bilo, ničesar, s čimer bi vohunski zakonski par opozoril nase. Bila sta molčeča in previdna. Nato sta začela tvegati in storila veliko napako, ki je bila zanju usodna, trdi WSJ.

Usodno svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji

To napako sta storila leta 2018. Ana in Artjom sta namreč poleti tega leta odšla v svojo domovino Rusijo, da bi si tam kot argentinska navijača ogledala nogometne tekme argentinske reprezentance. To je bila tudi priložnost, da se srečata s sorodniki v Rusiji in da ti vidijo njuna otroka.

Zakonca Dulcev sta po ugotovitvah WSJ storila usodno napako leta 2018, ko sta kot argentinska navijača prišla v svojo domovino Rusijo. Pri tem sta uporabila ruska diplomatska potna lista. Na fotografiji: argentinski navijači v Rusiji leta 2018. Foto: Guliverimage

V Rusijo pa Ana in Artjom po trditvah WSJ nista odšla kot Maria in Ludwig, ampak pod svojima pravima imenoma in z ruskima diplomatskima potnima listoma. Njuna otroka pa sta šla z njima z argentinskima potnima listoma. Zakaj sta drugače tako previdna Ana in Artjom storila to napako, se sprašujejo novinarji WSJ.

Razlogi za usodno napako

Morda zato, ker z ruskima diplomatskima potnima listoma za vstop v Rusijo nista potrebovala vizuma. Mogoče na svojima argentinskima potnima listoma nista želela imeti podatkov, da sta obiskala Rusijo, da to ne bi bilo komu sumljivo. Morda sta potovala z ruskima potnima listoma, ker sta se za pot odločila v zadnjem trenutku in nista imela časa za prošnjo za vizum.

Zahodni obveščevalci so po ugotovitvah WSJ opazili te sumljive podatke o potovanju: ruski par, ki potuje v Rusijo z ruskima diplomatskima potnima listoma, skupaj z njima po potujeta otroka z argentinskima potnima listoma. To je bilo vse, a zdelo se je nekoliko nenavadno.

Iskanje očeta Artjoma Dulceva

Ko so se zahodni preiskovalci začeli spraševati, ali v Sloveniji ali v kakšni drugi državi na ruskem veleposlaništvu službujeta ruska diplomata s tema imenoma, niso dobili nobenih podatkov o diplomatoma Dulcev. To je bilo zelo skrivnostno.

Zakonca Dulcev in njuna otroka je po vrnitvi v Rusijo osebno pozdravil Putin:

President Putin personally welcomed all high profile Russians 🇷🇺 in largest prisoner exchange with U.S. 🇺🇸 to date. Among 10 Russians included two children, who returned to Russia with their parents Artyom Dultsev and Anna Dultseva - a Russian couple convicted of spying in… pic.twitter.com/izkMQqi0SZ — Deep Barot (@deepbarot) August 2, 2024

Kot trdijo novinarji WSJ, so se preiskovalci nato lotili sledi, ki je izhajala iz polnega imena Artjoma Viktoroviča Dulceva. Ker ima sin v Rusiji tradicionalno srednje ime po svojem očetu, so zahodni obveščevalci začeli iskati po spletu podatke o Viktorju Dulcevu.

Fotografija zakoncev Dulcev v hiši v osrednji Rusiji

Med brskanjem po ruskih informacijah na spletu so našli fotografije moškega, ki se je ujemal s tem imenom. Našli so tudi fotografijo notranjosti njegove družinske hiše v osrednji Rusiji. Ko so fotografijo povečali, so na steni opazili fotografijo dveh mladoporočencev.

In ko so preiskovalci natančneje pogledali to fotografijo, so prepoznali srečen par. Mladoporočenca na tej fotografiji sta se ujemala z obrazoma dveh argentinskih staršev, ki živita v Ljubljani. Takšna je vsaj zgodba o odkritju zakoncev Dulcev po razlagi WSJ.

Aretacija in šok v Moskvi

Ruski vohunski par so aretirali v njuni hiši v Črnučah 5. decembra 2022. Kot trdijo novinarji WSJ, je aretacija zakoncev Dulcev šokirala Moskvo. Ta je takoj odpoklicala speče operativce v Grčiji in Braziliji. Zakonca Dulcev pa sta kmalu postala pogajalski žeton v geopolitični igri.

Zakonca Dulcev so v Rusiji odlikovali. Foto: Razvedchik

Marca 2023 so v Moskvi aretirali dopisnika WSJ Evana Gershkovicha, češ da je vohun. WSJ zanika obtožbe proti njemu in zahteva njegovo takojšnjo izpustitev. Rusi naj bi kmalu predlagali Američanom menjavo, katere del bi bila zakonca Dulcev in Gershkovich.

Izmenjava ujetnikov med Zahodom in Rusijo

Občutljiva pogajanja med Washingtonom in Moskvo o zapleteni zamenjavi zapornikov so potekala vse leto 2023 in se zavlekla v naslednjem leto. Do poletja 2024 je bil dogovor sklenjen. To bi bila največja izmenjava ujetnikov z Rusijo po hladni vojni in je bila izpeljana 1. avgusta 2024.

Ko je ruska državna televizija posnela vrnitev zakoncev Dulcev v domovino, so imeli otroci po navedbah Kremlja eno vprašanje za svoje starše: "Kdo je bil moški z rožami, ki nas je pozdravil v španščini na asfaltu?" Nikoli niso slišali za ruskega predsednika Vladimirja Putina. Medtem pa so čez Atlantik sprejemali še eno letalo, na katerem so bili osvobojeni Američani. Med zaporniki, ki jih je izpustila Rusija, so bili nekdanji marinec Paul Whelan, ameriška novinarka Alsu Kurmaševa in novinar WSJ Gershkovich.