Ruski vohuni, ki so imeli tudi slovenske potne liste, pred britanskim sodiščem

Pet obtoženih se je današnje obravnave iz različnih zaporov udeležilo prek video povezave, na njej pa so le potrdili svojo identiteto. Namestnik vrhovnega sodnika Tan Ikram jim je do naslednjega zaslišanja, ki bo 13. oktobra na londonskem sodišču Old Bailey, podaljšal pripor. Foto: Reuters

Petinštiridesetletni Orlin Rusev, 41-letni Bizer Džambazov, 31-letna Katrin Ivanova, 31-letni Ivan Stojanov in 29-letna Vanja Gaberova, ki so jih britanski organi pregona prijeli februarja, so obtoženi zarote zbiranja informacij, ki bi lahko bile neposredno ali posredno koristne za sovražnika z namenom škodovati varnosti in interesom Velike Britanije.

Izvajali nadzorne dejavnosti za Rusijo

Bili naj bi del mreže, ki je "z drugo osebo, znano kot Jan Marsalek, in drugimi neznanimi" izvajala nadzorne dejavnosti za Rusijo. Velik del dejavnosti med avgustom 2020 in februarjem lani naj bi izvajali v tujini, vendar so jih usklajevali z Otoka.

Avstrijca Marsaleka, nekdanjega izvršnega direktorja nemškega plačilnega podjetja Wirecard, je Nemčija pred časom uvrstila na seznam iskanih oseb zaradi suma goljufije. Trenutno naj bi bil v Rusiji. V Veliki Britaniji sicer ni obtožen, čeprav je bil po navedbah tožilstva kontaktna oseba peterice na Otoku, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah tožilke Kathryn Selby je bilo operativno središče njihovih dejavnosti v lasti Ruseva. Njegov naslov je bil zdaj že zaprti penzion v Great Yarmouthu na vzhodu Anglije, poroča britanski BBC.

Obtoženi zaradi lažnih dokumentov, tudi slovenskih

Rusev, Džambazov in Ivanova so bili pred tem februarja že obtoženi posedovanja lažnih osebnih dokumentov, vključno s slovenskimi. Zaradi tega so julija že stopili pred sodišče Old Bailey, vendar so jih proti plačilu varščine pozneje izpustili.