Britanci aretirali pet ruskih vohunov, ki so imeli pri sebi tudi slovenske dokumente

V Veliki Britaniji so aretirali pet bolgarskih državljanov, ki naj bi vohunili za Rusijo. Britanska policija je pri njih našla tudi domnevno ponarejene potne listine in uradne osebne dokumente iz več držav, med njimi tudi iz Slovenije.

Bolgarske državljane Orlina Ruseva, Bizera Džambazova, Katrin Ivanovo, Ivana Stojanova in Vanjo Gaberovo Britanci obtožujejo, da so med avgustom 2020 in februarjem 2023 sodelovali pri zbiranju podatkov, ki bi bili koristni za Rusije, piše BBC.

Obtoženi naj bi delali v operativni vohunski celici za ruske varnostne službe. Njihovo delo je med drugim vključevalo nadzorovanje tarč. Obtoženi so tudi aktivnega delovanja v Veliki Britaniji in Evropi ter zbiranja in posredovanja informacij ruski državi.

Rusev naj bi vodil operacije iz Velike Britanije in je deloval kot povezava s tistimi, ki so prejeli obveščevalne podatke. Policisti, ki so preiskali nepremičnine v Londonu in Norfolku, ki jih zasedajo Rusev, Džambazov in Ivanova, so pri njih našli domnevno ponarejene potne listine in uradne osebne dokumente iz več držav: Velike Britanije, Bolgarije, Francije, Italije, Španije, Hrvaške, Slovenije, Grčije in Češke.