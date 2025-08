Pomembnejši dogodki dneva:



8.29 Število žrtev četrtkovih ruskih napadov na Ukrajino naraslo

Ukrajinske oblasti so po četrtkovih ruskih napadih z droni in raketami na Kijev sprva poročale o 16 smrtnih žrtvah, vključno z dvema otrokoma, vendar so število kasneje zvišale, potem ko so reševalci izpod ruševin stanovanjske stavbe v okrožju Svjatošinski danes zjutraj izvlekli deset trupel.

Twenty-eight people killed by Russia in Kyiv the night before - overnight, rescuers de-blocked more bodies from the residential building Russia attacked.



Three children were killed - aged two, six and seventeen.



159 more people injured, including 16 children. https://t.co/Paigayg5FX pic.twitter.com/fytuapFlOy