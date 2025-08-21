Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Po grozljivem napadu na Slovenko in Slovenca: Policija ovadila varnostnike

Hrvaška policija je vložila kazensko ovadbo zoper trojico hrvaških varnostnikov, ki so pretekli petek na plaži pred hotelom Kempinski v Savudriji v poznih večernih urah brutalno pretepli 26-letnico in 28-letnika iz Slovenije. Dva od napadalcev sta po ugotovitvah hrvaške policije kot varnostnika delala brez ustrezne licence.

Trojica varnostnikov, starih 19, 46 in 57 let, je po ugotovitvah hrvaške policije v petek, 15. avgusta, ob 22.30 po prepiru fizično napadla 26-letno Slovenko in 28-letnega Slovenca. Eden od varnostnikov je od Slovenca zahteval, naj ga preneha snemati, ko pa ta tega ni storil, mu je 46-letnik iz dlani iztrgal mobilni telefon in ga vrgel ob tla.

Napad Savudrija
Novice Hrvat slovenskim turistom: "Spiz... u lepu vašu deželu, odakle ste došli"

Vsi trije so 28-letnika nato začeli udarjati in brcati, ko pa jim je nadaljevanje nasilja poskusila preprečiti 26-letna Slovenka, jo je 46-letni varnostnik udaril z roko, 57-letnik pa s teleskopsko palico. Nato so Slovencu namenili še nekaj udarcev in zapustili hotelsko plažo, so okoliščine dogodka danes pojasnili na hrvaški policiji.

Napad na Slovence Savudrija
Novice Druga plat grozljivega pretepa v Savudriji: "Varnostniki so bili prvi napadeni, oni so se samo branili"

Slovenka in Slovenec sta zaradi lažjih poškodb pomoč poiskala v bolnišnici, trojica varnostnikov – čeprav so v varnostni službi Klemm, za katero so delali, trdili, da so bili prvi v resnici napadeni oni – pa ne.

"Ko sem videla, da so ga začeli pretepati, sem se v sekundi odločila, da se bom vmešala, saj sem se bala zanj. Res sem se ustrašila. Tisti trenutek se mi je v misli prikradel incident, ki se je nedavno zgodil fantu v Poreču. Ustrašila sem se, da bo umrl. Rekla sem si, da dekleta zagotovo ne bodo udarili, zato sem se odločila poseči vmes. V sekundi, ko sem se vmešala, sem dobila grozen udarec v glavo in padla. V ušesih mi je začelo piskati, ničesar več nisem slišala," je za Siol.net povedala 26-letnica. 

Ovadili so vse tri

Hrvaška policija je vse tri varnostnike kazensko ovadila zaradi nasilništva, 46-letnega varnostnika tudi zaradi poškodovanja tuje stvari – mobilnega telefona –, 57-letnega varnostnika, ki je uporabljal teleskopsko palico in z njo udaril Slovenko, pa zaradi poskusa povzročitve težje telesne poškodbe.

Poškodbe dekleta, ki so jo pretepli varnostniki na plaži pred hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji
Novice To je poškodba dekleta, ki so jo brutalno napadli varnostniki #video

Po navedbah hrvaških medijev je bilo ugotovljeno tudi, da dva od treh varnostnikov nista imela veljavne licence za opravljanje dela zaščite zasebne lastnine, zato jima grozi še prekrškovni postopek.

Kazen medtem preti tudi hotelu Kempinski v Savudriji, ki je dovolil, da so zanj delali varnostniki brez ustreznih dovoljenj.

Kempinski napad Savudrija policija Hrvaška
