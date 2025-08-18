Spregovorila v Savudriji napadena 26-letnica in 28-letnik: Bala sva se, da bova umrla. To je poskus uboja.

Tri dni po napadu , ki se je zgodil na plaži Hotela Kempinski v Savudriji, smo uspeli stopiti v stik s poškodovano 26-letnico in 28-letnikom, ki sta tudi današnji dan preživela na Urgentnem kliničnem centru v Ljubljani. Pri 26-letnici so opravili slikanje in ugotovili poškodbo vrtanih vretenc, počen nos in zlomljen palec na nogi. Podrobno sta opisala petkovo dogajanje in v celoti zanikala izjave, ki so jih danes podali varnostna služba Klemm Security in predsednica Ceha varnostnikov Lidija Stolica. Pravita, da je to, kar so povedali, popolna laž, dodala, da varnostniki Hotela Kempinski že več let njih in druge goste, kljub temu, da je plaža javna, podijo z nje in se derejo nanje, napovedala pa tudi tožbo.

"Tri dni po incidentu sva fizično poškodovana, ampak ne samo to. Tudi psihične travme so prisotne in strah. Komaj sva čakala, da odideva z območja Hotela Kempinski v Savudriji in iz Hrvaške. Še posebej zato, ker je dan po incidentu varnostnik, ki naju je napadel, še vedno delal, torej bil pri hotelu," nam uvodoma v pogovoru pove napadeni 28-letnik.

Kot sta navedla 26-letnica in 28-letnik, je eno od deklet iz omenjene šestčlanske družbe enega od varnostnikov, ki je bil v petek udeležen v incidentu, v soboto po napadu ob deveti uri zvečer videlo na delovnem mestu. "Moja sestra je v soboto šla do hotela Kempinski in ga videla tam delati. Povedali so ji, da oni ne odločajo o tem, kdo dela, da je to stvar Klemm varnostne službe. Medtem pa so iz hotela dali izjavo, da so varnostnike suspendirali in da ne opravljajo več svojih dolžnosti. Ampak to je laž. v soboto ob devetih zvečer je varnostnik, ki je bil udeležen v incidentu, bil na delovnem mestu."

"Spiz... u lepu vašu deželu, odakle ste došli"

28-letnik je takole opisal incident. Povedal je, da sta jih dva varnostnika opozorila, da morajo zapustiti plažo, a kot poudarja, brez kakršnihkoli pojasnil. "Prosili smo jih, da nam pojasnijo, zakaj moramo zapustiti plažo, saj je javno dostopna vsem. Pojasnila nismo dobili. Začeli so nas napadati z nacionalističnimi opazkami in zmerljivkami. Naj "spiz... u lepu vašu deželu, odakle ste došli".

Po besedah 28-letnika so varnostnikom nato rekli, da naj pokličejo policijo. "Da bomo na miren in kulturen način razrešili situacijo in enkrat za vselej prišli zadevi do dna. Ker leta in leta služba varovanja hotela Kempinski Adriatic v Savudriji vse prebivalce, vključno z nama in z družino moje punce, podijo s plaže, se derejo na nas. Hotel Kempinski svoji službi varovanja več kot očitno ni dal navodil, da je plaža javna in dostopna vsem. Oni imajo samo koncesijo za uporabo ležalnikov in senčnikov na tej plaži," pojasni 28-letnik.

28-letnik: Če mene vprašate, je to poskus uboja

Sledil je še prihod tretjega varnostnika. "V roki je imel teleskopsko palico, s katero je moji punci razbil glavo. Ko smo mi videli, da je prišel s palico, smo videli, da se situacija zaostruje, zato smo želeli oditi in policijo počakati zgoraj. V trenutki, ko smo želeli oditi, so se na nas začeli dreti, da ne smemo oditi in dejali, da moramo z njimi počakati policijo. Enemu paru je uspelo oditi proti vikendu, naju s punco pa so obkolili. Mene so potegnili za majico in takrat sme se odločil, da bom vzel telefon iz žepa in začel snemati."

Prvi posnetek je posnel napadeni 28-letnik, drugega prijateljica iz ekipe šestčlanske družbe.







Nato so varnostniki po navedbah napadenega povsem znoreli in mu dejali, naj preneha s snemanjem. "Zbili so mi telefon iz roke, me udarili, tretji varnostnik me je brcnil. Vsi trije so planili name, nato se je vmešala moja punca in me skušala zaščititi. Potem so napadli še njo. To je bil brutalen napad. Če mene vprašate, je to poskus uboja. Oba sva se bala, da bova umrla. Jaz sem samo molil, da ne bo kdo od naju udaril v kakšno škarpo, saj je povsod samo beton. Oni pa so brcali, udrihali s palico kot da sva neke živali, pa še živalim se tega ne dela," pove napadeni.

26-letnica: Vmešala sem se, saj sem se bala zanj. Ustrašila sem se, da bo umrl.

Najhujše poškodbe je v nadaljevanju utrpela 26-letnica, 28-letnikov dekle, ki se je vmešala v pretep, potem ko je videla, da so napadli njenega fanta. "Ko sem videla, da so ga začeli pretepati, sem se v sekundi odločila, da se bom vmešala, saj sem se bala zanj. Res sem se ustrašila. Tisti trenutek se mi je v misli prikradel incident, ki se je nedavno zgodil fantu v Poreču. Ustrašila sem se, da bo umrl. Rekla sem si, da dekleta zagotovo ne bodo udarili, zato sem se odločila poseči vmes. V sekundi, ko sem se vmešala, sem dobila grozen udarec v glavo in padla. V ušesih mi je začelo piskati, ničesar več nisem slišala," pove 26-letnica.

A to še ni bilo vse. Kot je povedala, jo je po padcu varnostnik še brcnil in znova udaril v glavo, tokrat z neznanim predmetom. Pri slednjem udarcu je padla na drugo teraso, ki je bila eno etažo nižje. Približno meter nižje, opiše. "Od tega trenutka dalje se ne spomnim. Padla sem v nezavest in se šele čez nekaj trenutkov zbudila na ležalniku- deloma sem ležala na ležalniku, deloma na tleh. Začela sem kričati in iskati svojega psa, ki sem ga med incidentom imela v roki. Komaj sem vstala in začela iskati psa in fanta. Grozno je bilo. Uspelo mi je vstati in poskusila sem zbežati. Po celem obrazu sem čutila vročo kri."

Po celem obrazu sem čutila vročo kri, je povedala napadena 26-letnica. Foto: Osebni arhiv Na etaži višje so medtem še vedno bili pretepeni 28-letnik, še en fant iz ekipe in varnostniki, preostalemu paru je uspelo zbežati s kraja incidenta, ena od deklet pa je še pred začetkom incidenta odšla na stranišče. Ker je ob vračanju opazila, da se nekaj čudnega dogaja, je ostala in z balkona vikenda snemala dogajanje.

26-letnica je nato, kot opiše, šla po stopnicah, ki so vodile do njihove nastanitve, a po levi strani, da bi obšla kraj dogajanja. "Bala sem se, da bi me, če bi šla mimo varnostnikov, ki so bili na zgornji terasi, še enkrat udarili. Šla sem čisto levo in direktno na naš vikend," se spominja 26-lentica, ki ji je nasproti prišel tudi fant.

Tudi danes preživela na urgenci

Pri vikendu ju je čakala preostala družba in soseda ter sosed, ki so poklicali policijo in takoj, ko je ta prišla, podali izjave. Zapisnik so delali do 4.30 ure zjutraj. Prisotni so jo oskrbeli do prihoda reševalne službe, ta pa ji je potem oskrbela rano in opravila rutinski pregled. V soboto je odšla še v bolnišnico v Izolo.

Tudi danes sta dan preživela na Urgentnem kliničnem centru v Ljubljani. "Tja sva šla zaradi mene," pove 26-letnica. "Slikali so mi nos in ugotovili, da je počen. Zlomljen imam tudi palec na nogi. Utrpela sem tudi pretres možganov in poškodbo vrtanih vretenc. Vrat me še vedno boli in težko premikam glavo. Poškodbe so resne, ampak to še najmanj boli. Najmanj me bolijo laži in to, da odgovorni ne raziščejo primera," doda 26-letnica, pri čemer misli na odziv varnostne službe Klemm Security, predsednice Ceha varnostnikov Hrvaške Lidije Stolica in Hotela Kempinski.

Predsednica Ceha varnostnikov Lidija Stolica trdi, da so varnostniki le opravljali svoje delo in se branili, saj da so bili oni napadeni prvi. Foto: Posnetek zaslona/RTL

Šokirana nad odzivom varnostne službe in predsednice ceha varnostnikov Hrvaške

"Šokirana sva nad odzivom združenja varnostnikov oziroma predsednice združenja varnostnikov, ki je navajala popolne laži in poskušala varnostnike braniti z lažmi, ki se niso zgodile. To, kar govori, se ni zgodilo. Pravzaprav še hujše, povedano je napihnjeno. Vidnih ni bilo nobenih poškodb kakršnegakoli inventarja, razen krvavih ležalnikov, ki so jih z udarci nad naju povzročili varnostniki. Tudi odrgnine in prakse, ki so jih imeli varnostniki so jim nastale od udarjanja in tepeža naju obeh. To je totalna laž. Mi nismo nič razbijali. Res je, da smo bili rahlo vinjeni, a nismo razgrajali," je povedal napadeni 28-letnik.

Ob tem varnostnike poziva, naj se, če imajo kaj za povedati, izpostavijo, ne pa da v imenu njih govori nekdo drug- "ne pa da se skrivajo kot ene navadne reve", pravi 28-letnik.

"Če bi res vrgli kozarec, bi imeli vsaj malo prasko. Če bi jih mi res napadli, bi se izpostavili in pokazali posledice napada, ki so jih zadobili. Tega nikjer niso pokazali, tudi niso šli k zdravniku. To kar so oni povedali, je blatenje in izmišljevanje stvari, ki niso resnične. To mene najbolj boli, bolj kot fizične poškodbe," pa navedbe varnostne službe komentira 26-letnica.

Podala sta kazensko ovadbo, napovedujeta tožbo

Par je v nedeljo podal kazensko ovadbo zoper vse tri varnostnike. "Na policiji so nama rekli, da bodo opravili preiskavo, varnostnike pa potrebi privedli."

Sicer pa sta najela tudi odvetnika in napovedujeta tožbo zoper Hotela Kempinski, vsem trem varnostnikom, za širjenje laži pa po potrebi tudi proti Klemm Security in Cehu varnostnikov Hrvaške oziroma njihovi predsednici Lidiji Stolica. "Pričakujeva, da prevzamejo odgovornost za napad," sta sklenila.