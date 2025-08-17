Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
17. 8. 2025,
16.48

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Nedelja, 17. 8. 2025, 16.48

Mama napadenega dekleta: Sprašujem se kaj je narobe, da se to dogaja pred našimi očmi

Avtor:
D.K.

Plaža Alberi pod hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji. | Plaža Alberi pod hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji, kjer se je v petek zgodil brutalen napad varnostnikov hotela na skupino Slovencev. | Foto Siol.net

Plaža Alberi pod hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji, kjer se je v petek zgodil brutalen napad varnostnikov hotela na skupino Slovencev.

Foto: Siol.net

Po brutalnem napadu varnostnikov hotela Kempinski Adriatic v Savudriji na skupino Slovencev smo pridobili pisni odziv mame pretepenega dekleta, ki se ne želi medijsko izpostavljati. Globoko je pretresena zaradi surovega ravnanja varnostnikov do mladih ljudi. "Zgrožena sem, da se nekateri ljudje ne zavedajo minljivosti, da jim ni mar za sočloveka, da jim ni mar za mladega človeka. Sprašujem se kaj je narobe, da beremo o tem, kar se je včasih dogajalo daleč stran od nas. Danes pa se to dogaja pred našimi očmi," je zapisala. Spodaj njen odziv objavljamo v celoti.

"Dragi ljudje. Samo drobcen trenutek, majhen utrinek na nebu nas loči od neskončnosti vesolja. Od nas samih je odvisno kaj bomo v tem času naredili s svojim življenjem, koliko ljubezni bomo dali našim najbližjim kakšno sled bomo pustili za sabo.

V tem trenutku sem zgrožena, da se nekateri ljudje ne zavedajo minljivosti, da jim ni mar za sočloveka, da jim ni mar za mladega človeka. Sprašujem se kaj je narobe, da beremo o tem, kar se je včasih dogajalo daleč stran od nas. Danes pa se to dogaja pred našimi očmi.

Poškodbe dekleta, ki so jo pretepli varnostniki na plaži pred hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji
Novice To je poškodba dekleta, ki so jo brutalno napadli varnostniki hotela

Kot mama napadenega dekleta na plaži pod Hotelom Kempinski v Savudriji sem globoko pretresena zaradi brutalnega napada varnostnikov na skupino mladih ljudi, ki so si želeli le malo prijateljskega druženja ob morju, kjer je hči preživljala vsa poletja. Brutalni napad, ki ga je bila deležna, ko je v roki držala svojega malega kužka, je nemočna ležala na tleh, medtem, ko so jo odrasli moški, ki bi morali zagotavljati varnosti, brcali, ji povzročili poškodbo glave s teleskopsko palico, zlom in odrgnine, jo ob tem vrgli z ene terase na drugo, da je ob tem za nekaj časa izgubila zavest, je neodpustljiv.

Ne morem opisati občutkov groze, ki sem jo čutila, ko sem jo videla, ranjeno in prestrašeno. Te travme ne bi smela doživeti nobena družina.

Sprašujem se kako lahko korporacija, ki je najela zunanje izvajalce za zagotavljanje varnosti, ob tem zatisne oči in se od dogodka distancira. Nismo umetna inteligenca, smo ljudje! Pričakujem, da bodo odgovorni za ta nečloveški napad ustrezno kaznovani, hotel pa mora prevzeti polno odgovornost in zagotoviti, da se kaj takega nikoli več ne bo zgodilo."

