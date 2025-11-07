Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
7. 11. 2025,
8.48

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
preiskava Ljubljana droga zaseg

Petek, 7. 11. 2025, 8.48

1 ura, 12 minut

Znova večji zaseg droge v okolici Ljubljane #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
droge, zaseg, Trzin, sadike, pripomočki | Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. | Foto PU Ljubljana

Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo.

Foto: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Domžale so v četrtek na območju Trzina na podlagi odredbe sodišča pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo in odkrili ter zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja, pa tudi več pripomočkov.

Preiskave so se policisti lotili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

droge, zaseg, Trzin, sadike, pripomočki | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana droge, zaseg, Trzin, sadike, pripomočki | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

Na kraju so nato odkrili in zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja – rastlino, opremo in pripomočke, namenjene gojenju, več kot sto sadik konoplje ter okoli 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

droge, zaseg, Trzin, sadike, pripomočki | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

Postopek v zadevi še poteka, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo po končani preiskavi zoper znana osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

portugalska policija
Novice Sredi Atlantika prestregli podmornico z 1,7 tone kokaina na krovu #video
konoplja, trava, droga
Novice Velika hišna preiskava na območju Celja #foto
preiskava Ljubljana droga zaseg
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.