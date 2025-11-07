Znova večji zaseg droge v okolici Ljubljane #foto

Policisti Policijske postaje Domžale so v četrtek na območju Trzina na podlagi odredbe sodišča pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo in odkrili ter zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja, pa tudi več pripomočkov.

Preiskave so se policisti lotili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

Na kraju so nato odkrili in zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja – rastlino, opremo in pripomočke, namenjene gojenju, več kot sto sadik konoplje ter okoli 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Postopek v zadevi še poteka, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo po končani preiskavi zoper znana osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.