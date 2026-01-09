Petek, 9. 1. 2026, 21.50
Santagiuliana Arena v Milanu
Na generalki za olimpijske igre velika luknja v ledu
Samo še štirje tedni so do začetka zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo, prireditelji pa imajo še naprej težave s pripravo nekaterih prizorišč. Eno izmed njih je hokejska dvorana v Milanu. Ne samo, da gradnja še niso dokončali, začetek preizkusne tekme so prestavili zaradi večje luknje v ledeni plošči.
Novozgrajena Santagiuliana Arena bo sprejela 16 tisoč ljubiteljev hokeja. Gradnja je stala 180 milijonov evrov. Štiri tedne pred začetkom olimpijskih iger v njej poteka zaključni turnir italijanskega pokala, ki služi kot preizkus ledene plošče. Odprli so le del tribun, saj dvorana še ni v celoti dokončana. Na ledu pa se je zgodil zaplet. Začetek prve tekme so prestavili, ker je bila v ledu večja luknja.
The first Olympic test event at Santagiuliana Arena is being delayed because there's a giant hole in the ice. They brought out a watering can to try and patch it. pic.twitter.com/357xeAY3kQ— Chris Johnston (@reporterchris) January 9, 2026
Na olimpijske igre prihajajo tudi zvezdniki lige NHL. Iz najmočnejše hokejske lige na svetu so že pred časom izrazili dvome o pripravi dvorane in ledene ploskve. Zdaj se je to potrdilo.
Predsednik IIHF Luc Tardif je pred dnevi priznal, da dvorana v celoti najverjetneje res ne bo dokončana do prve tekme 11. februarja, da pa bodo povsem pripravljena ledena ploskev, ogrevalna dvorana in slačilnice. "O tem smo prepričani. V Milano ne boste prišli zaman."
Live look inside MH1 -- the main Olympic arena in Milan , where construction is still ongoing but they'll play the first test game here tonight pic.twitter.com/LmBMIY8kYx— Chris Johnston (@reporterchris) January 9, 2026