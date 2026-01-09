Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

liga NHL hokej Milano Cortina 2026 olimpijske igre 2026

Santagiuliana Arena v Milanu

Na generalki za olimpijske igre velika luknja v ledu

hokejska dvorana Milano | Kot generalko v novi dvorani igrajo zaključni turnir italijanskega pokala. | Foto Reuters

Kot generalko v novi dvorani igrajo zaključni turnir italijanskega pokala.

Foto: Reuters

Samo še štirje tedni so do začetka zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo, prireditelji pa imajo še naprej težave s pripravo nekaterih prizorišč. Eno izmed njih je hokejska dvorana v Milanu. Ne samo, da gradnja še niso dokončali, začetek preizkusne tekme so prestavili zaradi večje luknje v ledeni plošči.

Novozgrajena Santagiuliana Arena bo sprejela 16 tisoč ljubiteljev hokeja. Gradnja je stala 180 milijonov evrov. Štiri tedne pred začetkom olimpijskih iger v njej poteka zaključni turnir italijanskega pokala, ki služi kot preizkus ledene plošče. Odprli so le del tribun, saj dvorana še ni v celoti dokončana. Na ledu pa se je zgodil zaplet. Začetek prve tekme so prestavili, ker je bila v ledu večja luknja. 

Novozgrajena Santagiuliana Arena bo sprejela 16 tisoč ljubiteljev hokeja. | Foto: Reuters Novozgrajena Santagiuliana Arena bo sprejela 16 tisoč ljubiteljev hokeja. Foto: Reuters

Na olimpijske igre prihajajo tudi zvezdniki lige NHL. Iz najmočnejše hokejske lige na svetu so že pred časom izrazili dvome o pripravi dvorane in ledene ploskve. Zdaj se je to potrdilo. 

Predsednik IIHF Luc Tardif je pred dnevi priznal, da dvorana v celoti najverjetneje res ne bo dokončana do prve tekme 11. februarja, da pa bodo povsem pripravljena ledena ploskev, ogrevalna dvorana in slačilnice. "O tem smo prepričani. V Milano ne boste prišli zaman." 

