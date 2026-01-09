Na generalki za olimpijske igre velika luknja v ledu

Samo še štirje tedni so do začetka zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo, prireditelji pa imajo še naprej težave s pripravo nekaterih prizorišč. Eno izmed njih je hokejska dvorana v Milanu. Ne samo, da gradnja še niso dokončali, začetek preizkusne tekme so prestavili zaradi večje luknje v ledeni plošči.

Novozgrajena Santagiuliana Arena bo sprejela 16 tisoč ljubiteljev hokeja. Gradnja je stala 180 milijonov evrov. Štiri tedne pred začetkom olimpijskih iger v njej poteka zaključni turnir italijanskega pokala, ki služi kot preizkus ledene plošče. Odprli so le del tribun, saj dvorana še ni v celoti dokončana. Na ledu pa se je zgodil zaplet. Začetek prve tekme so prestavili, ker je bila v ledu večja luknja.

Novozgrajena Santagiuliana Arena bo sprejela 16 tisoč ljubiteljev hokeja. Foto: Reuters

Na olimpijske igre prihajajo tudi zvezdniki lige NHL. Iz najmočnejše hokejske lige na svetu so že pred časom izrazili dvome o pripravi dvorane in ledene ploskve. Zdaj se je to potrdilo.

Predsednik IIHF Luc Tardif je pred dnevi priznal, da dvorana v celoti najverjetneje res ne bo dokončana do prve tekme 11. februarja, da pa bodo povsem pripravljena ledena ploskev, ogrevalna dvorana in slačilnice. "O tem smo prepričani. V Milano ne boste prišli zaman."