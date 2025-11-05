Grozljiv napad: z avtomobilom namerno zapeljal v pešce in kolesarje

V priljubljenem francoskem turističnem središču se je zjutraj zgodil napad, v katerem je po poročanju francoskih medijev moški namerno s svojim avtomobilom zapeljal v skupino pešcev in kolesarjev, nato pa skušal vozilo še zažgati. Poškodovanih je najmanj deset ljudi, med katerimi jih je več v kritičnem stanju.

Napad se je nekaj minut pred 9. uro zgodil na območju Saint-Pierre-d'Olérona, priljubljene turistične destinacije na otoku Oléron, znane po kolesarskih stezah in conah za pešce.

Priče so opisale kaotičen prizor, ko je osumljenec z vozilom močno zavil proti množici ljudi, med pospeševanjem zavpil: "Allahu Akbar," (Alah je velik, op. p.) nato pa neposredno zapeljal v pešce in kolesarje. Preden se je vozilo ustavilo, ga je voznik skušal še zažgati, a so ga v tem trenutku policisti že aretirali.

🔴 Un automobiliste fonce sur plusieurs personnes sur l’île d’Oléron, dix blessés dont deux en urgence absolue



➡️ https://t.co/vcFlN5AH3D pic.twitter.com/1i7bMDOmmg — Le Parisien (@le_Parisien) November 5, 2025

Policija preiskuje, ali je osumljenec morda trpel za duševnimi težavami. Francoski mediji pa še poročajo, da tožilstvo za boj proti terorizmu v tej fazi ni vključeno v preiskavo.

Moški se je policiji predal brez upiranja. Bil naj bi francoski državljan, star okoli 30 let, iz La Cotiniere, vasi na zahodni obali otoka Île d'Oléron.

Man hits crowd in France A car has on Wednesday driven into several pedestrians and cyclists on the French island of Ile d'Oléron. French police are investigating at high pressure.



Suspects remanded in custody for attempted murder



The suspect was remanded in custody of… pic.twitter.com/BUn1CBsriE — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) November 5, 2025

Župan Saint-Pierre-d'Olérona Christophe Sueur je za Le Parisien povedal, da je moški znan po številnih prekrških, predvsem zaradi rednega uživanja drog in alkohola.

V poročilih še navajajo, da moški ni zabeležen v državni bazi podatkov, ki jo uporabljajo za spremljanje posameznikov, osumljenih radikalizacije. Čeprav motivi osumljenca ostajajo nejasni, policija in tožilstvo še preiskujeta vzrok za napad. Javni tožilec mesta Le Rochelle Arnaud Laraize je potrdil, da so sprožili preiskavo poskusa umora.