Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
5. 11. 2025,
12.36

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,65

Natisni članek

Natisni članek
preiskava kolesar pešec moški napad Francija

Sreda, 5. 11. 2025, 12.36

40 minut

Grozljiv napad: z avtomobilom namerno zapeljal v pešce in kolesarje

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,65
policija, Pariz, francoska policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

V priljubljenem francoskem turističnem središču se je zjutraj zgodil napad, v katerem je po poročanju francoskih medijev moški namerno s svojim avtomobilom zapeljal v skupino pešcev in kolesarjev, nato pa skušal vozilo še zažgati. Poškodovanih je najmanj deset ljudi, med katerimi jih je več v kritičnem stanju.

Napad se je nekaj minut pred 9. uro zgodil na območju Saint-Pierre-d'Olérona, priljubljene turistične destinacije na otoku Oléron, znane po kolesarskih stezah in conah za pešce.

Priče so opisale kaotičen prizor, ko je osumljenec z vozilom močno zavil proti množici ljudi, med pospeševanjem zavpil: "Allahu Akbar," (Alah je velik, op. p.) nato pa neposredno zapeljal v pešce in kolesarje. Preden se je vozilo ustavilo, ga je voznik skušal še zažgati, a so ga v tem trenutku policisti že aretirali.

Policija preiskuje, ali je osumljenec morda trpel za duševnimi težavami. Francoski mediji pa še poročajo, da tožilstvo za boj proti terorizmu v tej fazi ni vključeno v preiskavo.

Moški se je policiji predal brez upiranja. Bil naj bi francoski državljan, star okoli 30 let, iz La Cotiniere, vasi na zahodni obali otoka Île d'Oléron.

Župan Saint-Pierre-d'Olérona Christophe Sueur je za Le Parisien povedal, da je moški znan po številnih prekrških, predvsem zaradi rednega uživanja drog in alkohola.

V poročilih še navajajo, da moški ni zabeležen v državni bazi podatkov, ki jo uporabljajo za spremljanje posameznikov, osumljenih radikalizacije. Čeprav motivi osumljenca ostajajo nejasni, policija in tožilstvo še preiskujeta vzrok za napad. Javni tožilec mesta Le Rochelle Arnaud Laraize je potrdil, da so sprožili preiskavo poskusa umora.

Ukrajina, napad z droni
Novice Ukrajinci napadli štab elitne ruske enote, ubitih več častnikov #video
Claudia Sheinbaum, mehiška predsednica
Novice Mehiška predsednica je jasna: To se ne bo zgodilo
slovenska policija, policaj, policaja
Novice Novomeška policija poziva: če ju opazite, nas o tem nujno obvestite
Slovenska policija
Novice Novo v primeru brutalnega napada Romov

preiskava kolesar pešec moški napad Francija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.