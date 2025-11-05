Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
5. 11. 2025,
9.38

50 minut

Vojna v Ukrajini

Vojna v Ukrajini

Ukrajinci napadli štab elitne ruske enote, ubitih več častnikov #video

R. K.

Pripadniki ukrajinske obveščevalne enote so napadli in uničili poveljniško mesto elitne ruske enote za brezpilotne letalnike Rubikon v okupirani Avdijivki v regiji Doneck. V napadu je bilo ubitih več ruskih častnikov in operaterjev brezpilotnih letalnikov, je sporočila ukrajinska obveščevalna služba.

Ukrajinski obveščevalci so odkrili, da je ruski štab v delno porušeni stavbi. Enota Rubikon je specializirana za uporabo bojnih brezpilotnih letalnikov in velja za eno najnaprednejših in najbolje financiranih formacij v ruski vojski. 

Potem ko so pridobili natančne koordinate, so ukrajinske sile na lokacijo izstrelile brezpilotno letalo FP-2, naloženo z več kot stotimi kilogrami eksploziva. Močna eksplozija je uničila stavbo, kjer so bili ruski časniki in operaterji. 

Obveščevalna agencija je operacijo opisala kot premišljeno dejanje povračila in dodala, da bodo vsi vojni zločini, storjeni proti ukrajinskemu ljudstvu, pravično kaznovani.

Rusija, Ukrajina, zastava
