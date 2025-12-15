Orbanov zviti načrt v Putinovem slogu

Madžarskega premierja Viktorja Orbana aprila prihodnje leto čakajo parlamentarne volitve. Ker ima tokrat zelo nevarnega nasprotnika, nekdanjega člana Fidesza Petra Magyarja, iz Budimpešte prihajajo poročila, da naj bi Orban izvedel menjavo v slogu Vladimirja Putina iz let 2008 in 2012. Položaj madžarskega premierja naj bi zamenjal za položaj predsednika države.

Na Madžarskem je funkcija predsednika države bolj ali manj zgolj protokolarna. A morda že kmalu ne bo več tako. Zdaj se namreč po poročanju ameriškega medija Bloomberg, ki se sklicuje na dobro obveščene vire v Budimpešti, Viktor Orban aktivno pripravlja za zamenjavo položaja predsednika vlade s predsedniškim položajem.

Madžarski predsednik naj bi postal najmočnejša funkcija

Pri tem načrtu mu že pomaga Fideszova parlamentarna večina. Prejšnji teden so uspešno sprejeli prvi amandma, ki parlamentu – organu, ki po ustavi voli predsednika – bistveno otežuje njegovo razrešitev.

Poleg tega naj bi Orban oslabil vlogo premierja, politično najmočnejša funkcija pa naj bi bila po novem funkcija predsednika države. Govori se tudi, da bo Orban funkcijo premierja prepustil trenutnemu ministru za promet Janosu Lazarju.

Kam bo odšel zdajšnji predsednik?

Naslednji izziv bi bil najti zadovoljivo funkcijo za sedanjega predsednika Tamasa Sulyoka, zvestega člana Fidesza, čigar mandat naj bi se iztekel šele leta 2029.

Putin in Medvedjev sta v letih 2008 in 2012 opravila zamenjavi na položajih predsednika in premierja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Podobno menjavo je leta 2008 napravil Vladimir Putin, ki zaradi ustavnih omejitev ni mogel več kandidirati za predsednika Ruske federacije. Zato je predsednik države postal njegov tesni sodelavec in dotedanji premier Dmitrij Medvedjev, Putin pa je postal premier. Leta 2012 sta znova izvedla menjavo: Putin je postal predsednik, Medvedjev pa premier.