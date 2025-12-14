Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes prispel v Berlin na pogovore z ameriškimi in evropskimi predstavniki o načrtih za končanje vojne v Ukrajini. Pred pogovori je dejal, da se je Kijev pripravljen odpovedati članstvu v Natu v zameno za varnostna jamstva Zahoda. V nemško prestolnico je že prispela tudi ameriška delegacija.

Pregled dneva:



14.52 Zelenski prispel na pogovore v Berlin o načrtih za končanje vojne

Zelenski je pred pogovori v izjavi za medije dejal, da se je Ukrajina pripravljena odpovedati prizadevanjem za članstvo v Natu v zameno za varnostna jamstva ZDA in Evrope kot kompromis za končanje vojne z Rusijo.

"Govorimo o dvostranskih varnostnih jamstvih med Ukrajino in ZDA," je pojasnil, pri čemer je imel v mislih zagotovila, podobna petemu členu severnoatlantske pogodbe, poroča britanski Financial Times. Zelenski je pozval tudi k varnostnim jamstvom, ki bi jih ponudili evropski partnerji, pa tudi druge države, denimo Kanada in Japonska, kot možnost, da bi preprečili novo rusko invazijo.

"In to je že kompromis z naše strani," je dejal ukrajinski predsednik in dodal, da bi morala biti varnostna jamstva pravno zavezujoča.

Zelenski je še pojasnil, da ni prejel odgovora Washingtona na ukrajinske prilagoditve načrta, ki so ga pripravile ZDA, in hkrati zatrdil, da je pripravljen na dialog. Pogovore v Berlinu, v okviru katerih se bo srečal tako z ameriškimi predstavniki kot evropskimi voditelji, je označil za zelo pomembne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik je izrazil upanje, da bodo ZDA v Berlinu podprle zamisel o zamrznitvi frontne črte v Ukrajini v njeni zdajšnji obliki.

Zelenski si želi podpore Američanov

"Najbolj pravična možna možnost je, da ostanemo tam, kjer smo," je dejal Zelenski. "Vem, da Rusija na to ne gleda pozitivno, in želel bi si, da bi nas Američani pri tem vprašanju podprli," je dodal pred prihodom.

Na pogovorih, ki jih gosti nemški kancler Friedrich Merz, Zelenskega po poročanju nemške tiskovne agencije DPA spremlja tudi glavni ukrajinski pogajalec in vodja sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov.

V Berlin sta danes prispela tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in predsednikov zet Jared Kushner, ki se nameravata kasneje srečati z Zelenskim, da bi razpravljali predvsem o najnovejših predlogih za mirovni načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa. Predvideno je tudi srečanje z nemškim kanclerjem in drugimi evropskimi voditelji.

Potem ko je Kijev v minulih dneh Washingtonu posredoval predlog mirovnega načrta, ki so ga oblikovali po posvetovanjih z evropskimi voditelji, naj bi na pogovorih v Berlinu poskušali doseči dogovor. Evropa in Ukrajina vztrajata, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna in trdna varnostna zagotovila v primeru nove ruske agresije.

Rusija od pogovorov v Berlinu pričakuje le malo dobrega, je medtem danes dejal Jurij Ušakov, svetovalec predsednika Vladimirja Putina za zunanjo politiko. Menil je, da bodo predlogi Ukrajine in evropskih sil k mirovnemu načrtu ZDA "komajda konstruktivni". Hkrati je poudaril prepričanje Moskve, da ameriška stran razume rusko stališče, še poroča DPA.