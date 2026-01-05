Na silvestrovo izginili trije mladoletniki, oglasila se je deklica: "Ne smem povedati, kje sem"

Na Hrvaškem že od novega leta poteka intenzivna iskalna akcija za tremi pogrešanimi mladoletniki. Iz zavoda v Kaštel Lukšiću blizu Splita, kjer so bili nastanjeni, so izginili na silvestrovo in se niso več vrnili. Gre za sestri Laro in Renato Burić ter njunega prijatelja Antonia Benata, poročajo hrvaški mediji.

Sprva je hrvaška policija sporočila, da sta pogrešana 13-letna Lara in 15-letni Antonio, kasneje pa so na seznam pogrešanih oseb dodali še 16-letno Renato. Vsi trije naj bi skupaj zapustili zavod, kjer so bili nastanjeni, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Kot je poročal hrvaški Dnevnik, naj bi bila Antonio in Renata par, med pobegom pa sta s seboj vzela tudi Renatino mlajšo sestro Laro.

Lara naj bi objavila zapis

Po štirih dneh od izginotja se je sinoči na družbenih omrežjih pojavil zapis, ki naj bi ga objavila pogrešana 13-letnica. "Dobro sem. Ne smem povedati, kje sem," je zapisala in dodala, da so iz zavoda pobegnili, ker je bil "vsakdo na svoj način sebičen in nesramen do nas". Policija zapis še preiskuje, verodostojnosti profila pa ne more potrditi, ker je bil odprt na novo in nima starejših objav. Preiskujejo tudi vse prijave in prejeta sporočila.

Lara Burić je visoka približno 158 centimetrov, ima rjave lase in zelene oči ter ovalen obraz. V času izginotja je bila oblečena v črne pajkice, temno majico, črno jakno z okrasnimi kamni in obuta v superge. Njena starejša sestra Renata Burić je visoka 165 centimetrov, ima rjave lase in rjave oči ter je vitke postave. Ko so jo nazadnje videli, je nosila sivo majico s potiskom, modre kavbojke in superge. Tudi Antonio Benat je visok približno 165 centimetrov, ima rjave lase in rjave oči, oblečen pa je bil v črn pulover s kapuco in črno jakno ter obut v superge.

Policija je vse, ki bi imeli o pogrešanih mladoletnikih kakršnokoli informacijo, pozvala k pomoči pri iskanju. Vsaka informacija bi lahko bila ključna za njihovo vrnitev. Obrnejo se lahko na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na število 192 ali informacije sporočijo na elektronski naslov: nestali@nestali.hr.