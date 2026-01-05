Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
13.39

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,52

Natisni članek

Natisni članek
silvestrovo iskalna akcija pogrešane osebe Hrvaška

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 13.39

54 minut

Na silvestrovo izginili trije mladoletniki, oglasila se je deklica: "Ne smem povedati, kje sem"

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,52
Pogrešani mladoletniki | Pogrešani so Antonio Benat ter sestri Lara in Renata Burić. | Foto nestali.gov.hr

Pogrešani so Antonio Benat ter sestri Lara in Renata Burić.

Foto: nestali.gov.hr

Na Hrvaškem že od novega leta poteka intenzivna iskalna akcija za tremi pogrešanimi mladoletniki. Iz zavoda v Kaštel Lukšiću blizu Splita, kjer so bili nastanjeni, so izginili na silvestrovo in se niso več vrnili. Gre za sestri Laro in Renato Burić ter njunega prijatelja Antonia Benata, poročajo hrvaški mediji.

Sprva je hrvaška policija sporočila, da sta pogrešana 13-letna Lara in 15-letni Antonio, kasneje pa so na seznam pogrešanih oseb dodali še 16-letno Renato. Vsi trije naj bi skupaj zapustili zavod, kjer so bili nastanjeni, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Kot je poročal hrvaški Dnevnik, naj bi bila Antonio in Renata par, med pobegom pa sta s seboj vzela tudi Renatino mlajšo sestro Laro.

Lara naj bi objavila zapis

Po štirih dneh od izginotja se je sinoči na družbenih omrežjih pojavil zapis, ki naj bi ga objavila pogrešana 13-letnica. "Dobro sem. Ne smem povedati, kje sem," je zapisala in dodala, da so iz zavoda pobegnili, ker je bil "vsakdo na svoj način sebičen in nesramen do nas". Policija zapis še preiskuje, verodostojnosti profila pa ne more potrditi, ker je bil odprt na novo in nima starejših objav. Preiskujejo tudi vse prijave in prejeta sporočila.

Lara Burić je visoka približno 158 centimetrov, ima rjave lase in zelene oči ter ovalen obraz. V času izginotja je bila oblečena v črne pajkice, temno majico, črno jakno z okrasnimi kamni in obuta v superge. Njena starejša sestra Renata Burić je visoka 165 centimetrov, ima rjave lase in rjave oči ter je vitke postave. Ko so jo nazadnje videli, je nosila sivo majico s potiskom, modre kavbojke in superge. Tudi Antonio Benat je visok približno 165 centimetrov, ima rjave lase in rjave oči, oblečen pa je bil v črn pulover s kapuco in črno jakno ter obut v superge.

Policija je vse, ki bi imeli o pogrešanih mladoletnikih kakršnokoli informacijo, pozvala k pomoči pri iskanju. Vsaka informacija bi lahko bila ključna za njihovo vrnitev. Obrnejo se lahko na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na število 192 ali informacije sporočijo na elektronski naslov: nestali@nestali.hr.

Pogrešana oseba
Novice Pogrešan je 45-letnik. Poteka iskalna akcija.
pogrešani Jaka Muhedinovič
Novice Jaka je še vedno pogrešan. Ga je kdo videl?
Češka policija, policija
Novice Češko pretresa grozljiva ugrabitev dečka: iz vikend hiše so slišali krike
silvestrovo iskalna akcija pogrešane osebe Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.