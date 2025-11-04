Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je danes povedala, da do napadov ZDA na mamilarske kartele v njeni državi ne bo prišlo. S tem se je odzvala na poročanje ameriške televizije NBC, da vlada Donalda Trumpa pripravlja tovrstne napade na ozemlju Mehike.

"To se ne bo zgodilo. Ne strinjamo se z nobeno intervencijo," je zagotovila predsednica države, iz katere v ZDA prihajajo ogromne količine prepovedanih mamil.

Trump je Mehiko večkrat v prvem in zdaj v drugem mandatu obtožil, da ne stori dovolj za zaustavitev pretoka mamil v ZDA, čeprav je mehiška vojna s karteli po podatkih vlade do zdaj zahtevala že 400 tisoč življenj.

Trump je mehiške in druge mamilarske kartele opredelil kot teroristične organizacije, s čimer si je dal pravno podlago za posredovanje v tujini. Trumpov državni sekretar Marco Rubio je septembra med obiskom Mehike sicer pohvalil prizadevanja južne sosede v boju proti mamilom in obljubil, da bodo ZDA spoštovale suverenost Mehike.

Televizija NBC je v ponedeljek poročala, da je Trumpova vlada začela usposabljati vojaške enote in obveščevalne uradnike za morebitno misijo na mehiškem ozemlju. V poročilu, ki navaja štiri neimenovane zdajšnje ali nekdanje ameriške uradnike, je navedeno, da končna odločitev še ni bila sprejeta.

Lula izrazil upanje, da ZDA ne bodo napadle Venezuele

Brazilski predsednik Luis Ignacio Lula da Silva je danes novinarjem tiskovnih agencij povedal, da si ne želi kopenske invazije ZDA na Venezuelo in izrazil upanje, da do tega ne bo prišlo. Ponovno je izrazil tudi pripravljenost na osebno posredovanje med sprtima vladama v Washingtonu in Caracasu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je sprožil obsežno operacijo proti tihotapljenju mamil v Karibih in ukazal potapljanje čolnov, ki domnevno prevažajo mamila v ZDA in so nedaleč od Venezuele in tudi drugje.

Brez dokazov je bilo do zdaj ubitih že najmanj 65 oseb, kar je visoki komisar za človekove pravice Volker Türk označil za nesprejemljivo in ZDA pozval, naj preprečijo izvensodne poboje.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro, ki ga Trump obtožuje vodenja mamilarskih kartelov, trdi, da je pravi cilj Washingtona sprememba režima v Caracasu in prisvojitev venezuelske nafte.

"Ne želim, da pride do ameriške kopenske invazije na Venezuelo. Predsedniku Trumpu sem povedal, da se političnih problemov ne rešuje z orožjem, ampak z dialogom," je dejal Lula v brazilskem Belemu. Foto: Guliverimage

"Ne želim, da pride do ameriške kopenske invazije na Venezuelo. Predsedniku Trumpu sem povedal, da se politični problemi ne rešujejo z orožjem, ampak z dialogom," je dejal Lula v brazilskem Belemu.

Dodal je, da bodo vprašanje ameriških napadov v Karibih obravnavali na vrhu Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC), ki bo potekal 9. in 10. novembra v kolumbijskem mestu Santa Marta.

