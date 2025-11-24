Američan hišo prenavlja že pet mesecev: poglejte, kaj vse so že uredili pred prihodom zime

Američan Justus Reid že od konca junija, torej pet mesecev, v hrvaškem Zagorju prenavlja in preureja hišo, ki jo je poleti za pet tisoč evrov kupil od prijatelja. Čeprav se bliža obdobje vedno hladnejšega vremena, ki lahko kmalu prinese tudi sneg, pa je Američanu v zadnjem mesecu uspelo zgraditi in urediti nekaj pomembnih pridobitev – glavna med njimi je zagotovo tekoča voda.

Jesen je že močno potrkala na vrata in ta 25-letnemu Američanu Justusu Reidu pri prenovi in gradnji novih pridobitev v in ob hiši povzroča nemalo preglavic, a trdoživi Američan se ob pomoči prijateljev in delavcev ne da. Ne zmotijo ga niti precej krajši jesenski dnevi, ko je svetlobe precej manj, zato si morajo pri delu pomagati z razsvetljavo. Večkrat v zadnjem mesecu je zato s svojimi prijatelji delal pozno v noč, saj so morali dokončati gradnjo in betoniranje, ki mraza ne prenaša najbolje.

Nov črni kosmatinec po imenu Rogi

V preteklem mesecu je Reidu ob pomoči njegovih prijateljev uspelo zgraditi več novih pridobitev predvsem v okolici hiše. Do konca so zabetonirali prehod, ki vodi od vhodnih vrat hiše do stranišča oziroma kopalnice, ki je postavljena ob njej. V tem času je Američan pridobil novega črnega mačjega prijatelja, ki ga je poimenoval Rogi – gre za obratni vrstni red črk imena Igor, kakor je ime kar nekaj njegovim najzvestejšim pomočnikom.

Hiša za pet tisoč evrov postaja sanjska hiša

Reid je s pomočnikom Krisom do konca pobarval in zaščitil zunanji podest in ga z zavesami in lesom zaprl z vseh strani, saj prihaja veliko hladnejše vreme, namestil pa je tudi električno napeljavo. A niti megla, temnejši in krajši dnevi ter veliko blata Reida niso odvrnili od njegovega napredka, ki je viden predvsem ob njegovi hiši za pet tisoč evrov – ta se po Reidovih besedah vsak dan bolj spreminja v sanjsko hišo.

Reid se pripravlja na polaganje ploščic tako v kleti kot na pohodnih površinah ob hiši, poleg tega pa je pozdravil tudi veliki pridobitvi v obliki pametnega pralnega in sušilnega stroja, ki ju je postavil v kopalnico. Podjetje LG mu je poslalo tudi televizijo, ki jo je namestil v prvo bivalno nadstropje. V spodnje nadstropje oziroma klet bo Reid postopoma namestil kuhinjo.

"Življenje je polno presenečenj," je ob nenadejanem živalskem presenečenju, prihodu črnega mucka Rogija, zapisal Reid. Foto: Instagram/Justus Reid

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že peti mesec na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici. Zaradi veliko dela na hiši so njegove objave vedno redkejše, a kljub temu njegovi sledilci z veliko vnemo spremljajo njegov zelo viden napredek.

Ob hiši in na zunanjem podestu zasijala nova pridobitev

Ker je Justusu zmanjkovalo prostora, se je odločil, da za shranjevanje vseh svojih stvari potrebuje zunanjo lopo, ki sta jo dva delavca postavila v zgolj enem dnevu. Sprva je zabetoniral podlago v velikosti okoli 16 kvadratnih metrov, na katero so kasneje postavili lopo iz vnaprej obdelanega, odrezanega in za takojšnjo postavitev pripravljenega lesa.

Poleg gradnje in obnove pa se je Reid v zadnjem času spopadel s še eno naravno nadlogo – s smrdljivci, ki mu jih je uspelo pregnati z umetnimi škropivi. Justusovi prijatelji so se lotili tudi polaganja ploščič na zunanjem stopnišču, tik nad hišo pa bodo na še eno betonsko ploščo postavili vročo kopalno kad.

Ena izmed Justusovih največjih pridobitev v hiši pa je zagotovo tekoča voda. Pipe v kopalnici in straniščno školjko so povezali z velikimi modrimi zabojniki za vodo. Z vodno črpalko jim je tako uspelo povezati vse sisteme v kopalnici, ki za svoje delovanje potrebujejo vodo, in tako se je prvič po več mesecih bivanja in življenja z vodo v plastenkah Justus vendarle razveselil tekoče vode za umivanje, kuhanje in tudi prhanje.

Justusovo leseno lopo ob hiši, ki jo bo uporabil za shranjevanje mnogo stvari, so postavili v le enem dnevu. Foto: Instagram/Justus Reid

