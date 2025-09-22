Ameriški tiktoker in youtuber Justus Reid že tri mesece obnavlja in posodablja svojo hišo, ki jo je junija od prijatelja kupil za pet tisoč evrov. V zadnjem mesecu je ekstrovertiranemu Američanu, ki že nekaj let živi na Hrvaškem, skupaj s pomočniki in drugimi delavci uspelo zgradbo in njeno okolico povzdigniti še na višjo raven. Kaj vse jim je uspelo narediti v zadnjem mesecu, si lahko ogledate na enem izmed njegovih zadnjih posnetkov.

25-letni Američan Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je svojo hišo v juniju kupil od prijatelja, vse od takrat pa s prijatelji, sosedi in delavci iz različnih podjetij vsak dan dela za to, da njegova nepremičnina, ki jo je kupil za pet tisoč evrov, dobiva novo podobo in pridobiva vrednost. Reid pa ob vsem delu na hiši ni pozabil niti na njeno okolico, saj je tudi ta v zadnjem mesecu doživela večje posodobitve.

Zadnji objavljeni 53. del Reidovega največjega projekta – obnove in gradnje hiše –, ki ga je objavil v nedeljo:

Hiša dobila novo fasado

V zadnjem mesecu je Reidu skupaj z ekipo izkušenih delavcev, sosedov in prijateljev nepremičnino odel v novo fasado (delavci so namestili tudi izolacijo), kar je verjetno največja pridobitev na nepremičnini. V tem času je do konca pokril tudi glavno streho in streho na kopalnici, ki je v tem obdobju doživela popolno dopolnitev z vsemi manjkajočimi malenkostmi (dobila je tuš, straniščno školjko, lijak ter druge stvari). Pri strehi na kopalnici je bilo v fazi gradnje potrebnih nekaj prilagoditev, saj je bila ta sprva postavljena s premajhnim naklonom, kar pa je Reidov prijatelj Kris uspešno popravil.

Elektriko pridobi s sončnimi celicami, na vrtu pa bo kmalu postavil tudi jacuzzi

Poleg fasade je hiša na vrhu strehe dobila tudi sončne celice (solarne panele), s katerimi lahko Reid zdaj pridobiva električno energijo in si razsvetli svoje še pred dobrimi tremi meseci popolnoma zaraščeno domovanje.

Ob hiši pa je Reid ob pomoči sosedov in prijateljev postavil prostorno teraso, na katero je postavil tudi stole in mizo, ki so mu jih v okviru donacije podarila različna podjetja. Hiša je v zadnjih dneh dobila tudi novo podstrešje oziroma drugo nadstropje, ki so ga oblekli v izolacijo in mu dodali tudi strop iz suhomontažnih zidov (mavčne Knauf plošče). Reid je ob pomoči sosedov in prijateljev, ki mu velikodušno pomagajo pri velikem projektu, tudi očistil okolico in pospravil ves material, ki se je v zadnjem mesecu nabral okoli nepremičnine. Ob velikodušni donaciji nekega podjetja pa bo na vrtu kmalu postavil tudi jacuzzi in zunanjo shrambo.

Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že tretji mesec na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici.

Do zdaj je v treh mesecih Reid že objavil 53 delov obnove hiše (teh zaradi obilice dela in neugodnega vremena ne objavlja več vsak dan), ki leži na odročnem terenu v gozdu nekje na območju Zagorja, kjer v bližini ni nobene sosednje hiše niti sosedov.

Čeprav je Reid v zadnjem mesecu pridobil najmanj sledilcev (okoli 400 tisoč) od začetka objavljanja svoje serije "My 5.000 euro house" (Moja hiša za pet tisoč evrov), pa si njegove posnetke še vedno v povprečju ogleda vsaj deset milijonov gledalcev. Redni gledalci, ki vsakodnevno spremljajo Reidove videe, se ob njih hudomušno sprašujejo, ali je hiša zdaj vredna le pet tisoč evrov, ali pa je njena vrednost že dosegla vrednost pol milijona evrov ob tem, da bo imela kmalu na vrtu še jacuzzi in prostorno teraso.

Temu primerni so tudi komentarji nekaterih uporabnikov Instagrama: "To je daleč najbolj zadovoljiva prenova NAŠE hiše za pet tisoč evrov", "Po enem letu, bo model tole objavil na Airbnb in zaslužil milijone ..." "Gumb za 'Podaljšajte dolžino posnetkov ali jih naložite prej'".

