Na Hrvaškem šokirani: Modro jezero je nepričakovano izginilo

Imotsko Modro jezero, ki je povezano z enim najbolj znanih naravnih pojavov na Hrvaškem, je znova presahnilo – a tokrat ob povsem nenavadnem času. Namesto modre in visoke gladine, ki jo pričakujejo novembra po jesenskem deževju, je dno jezera danes popolnoma suho, poroča HRT.

Modro jezero je suho, žejna zemlja je razpokana, kamen je gol in pust. Hrvati se čudijo apokaliptičnim prizorom iz Imotskega, poroča HRT.

Običajno v tem času, ko zemljo zaliva jesensko deževje, temu prizoru ne bi bili priča, ker bi bilo vse pod vodo, globoko pod vodo, je pojasnil novinar HRT Velimir Ćosić. Še pred dvema letoma je bilo jezero globoko 80 metrov, prej tudi do sto metrov, je za televizijo povedal prebivalec Imotskega Vedran Vrčić.

Modro jezero se je že prej znalo izsušiti, vendar po dolgih, vročih in suhih poletjih, nikoli jeseni, sredi novembra.

Čudovit prizor Modrega jezera izpred nekaj let. Foto: Ivo Biočina Za naključnega popotnika je morda ta prizor fascinanten, prebivalci pa so žalostni, ko vidijo suho dno jezera. "Čakam na april in maj, da vidim, koliko vode bo," je poudaril Vrčić. "Ni ga domačina, ki se še ni kopal v tem jezeru," je dodal sokrajan Ante Zdilar, ki je prav tako zaskrbljen zaradi "izginulega" jezera.