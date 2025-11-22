Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
22. 11. 2025,
10.06

Osveženo pred

5 ur, 51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,17

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška podnebne spremembe jezero

Sobota, 22. 11. 2025, 10.06

5 ur, 51 minut

Na Hrvaškem šokirani: Modro jezero je nepričakovano izginilo

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,17
Modro jezero | V tem času je Modro jezero lahko globoko tudi do sto metrov. | Foto Pixsell/Ivo Cagalj

V tem času je Modro jezero lahko globoko tudi do sto metrov.

Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

Imotsko Modro jezero, ki je povezano z enim najbolj znanih naravnih pojavov na Hrvaškem, je znova presahnilo – a tokrat ob povsem nenavadnem času. Namesto modre in visoke gladine, ki jo pričakujejo novembra po jesenskem deževju, je dno jezera danes popolnoma suho, poroča HRT.

Modro jezero je suho, žejna zemlja je razpokana, kamen je gol in pust. Hrvati se čudijo apokaliptičnim prizorom iz Imotskega, poroča HRT.

Običajno v tem času, ko zemljo zaliva jesensko deževje, temu prizoru ne bi bili priča, ker bi bilo vse pod vodo, globoko pod vodo, je pojasnil novinar HRT Velimir Ćosić. Še pred dvema letoma je bilo jezero globoko 80 metrov, prej tudi do sto metrov, je za televizijo povedal prebivalec Imotskega Vedran Vrčić.

Modro jezero se je že prej znalo izsušiti, vendar po dolgih, vročih in suhih poletjih, nikoli jeseni, sredi novembra.

Čudovit prizor Modrega jezera izpred nekaj let. | Foto: Ivo Biočina Čudovit prizor Modrega jezera izpred nekaj let. Foto: Ivo Biočina Za naključnega popotnika je morda ta prizor fascinanten, prebivalci pa so žalostni, ko vidijo suho dno jezera. "Čakam na april in maj, da vidim, koliko vode bo," je poudaril Vrčić. "Ni ga domačina, ki se še ni kopal v tem jezeru," je dodal sokrajan Ante Zdilar, ki je prav tako zaskrbljen zaradi "izginulega" jezera.

helikopter
Novice Helikopter v Franciji med zajemanjem vode strmoglavil v jezero #video
Velika Baba
Sportal Velika Baba in Krnsko jezero na nepozabni turi #video
Blejsko jezero
Novice Ob 50-letnici spremljanja stanja Blejskega jezera še vedno potrebni ukrepi za izboljšanje
Bohinjsko jezero
Novice Pes avgusta po kopanju v Bohinjskem jezeru poginil zaradi zaužitja kamenčkov
Hrvaška podnebne spremembe jezero
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.