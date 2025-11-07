Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
7. 11. 2025,
16.00

Pes avgusta po kopanju v Bohinjskem jezeru poginil zaradi zaužitja kamenčkov

Bohinjsko jezero | Obdukcija je pokazala, da je velika količina drobnih kamenčkov v prebavilih povzročila obstrukcijo, ki je izzvala šok in posledično akutno odpoved vseh vitalnih organov. Toksikološka preiskava jeter je bila negativna na vse testirane toksične snovi, toksikološka preiskava želodčne vsebine pa ni pokazala prisotnosti metaldehida in cianotoskinov. | Foto Tinkara Zupan/STA

Obdukcija je pokazala, da je velika količina drobnih kamenčkov v prebavilih povzročila obstrukcijo, ki je izzvala šok in posledično akutno odpoved vseh vitalnih organov. Toksikološka preiskava jeter je bila negativna na vse testirane toksične snovi, toksikološka preiskava želodčne vsebine pa ni pokazala prisotnosti metaldehida in cianotoskinov.

Foto: Tinkara Zupan/STA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate obdukcije psa, ki je avgusta poginil po kopanju v Bohinjskem jezeru. Rezultati niso pokazali prisotnosti anatoksina, ki ga proizvajajo cianobakterije. Vzrok pogina je bil šok kot posledica zaužitja velike količine kamenčkov, so danes sporočili z uprave.

Obdukcija je pokazala, da je velika količina drobnih kamenčkov v prebavilih povzročila obstrukcijo, ki je izzvala šok in posledično akutno odpoved vseh vitalnih organov. Toksikološka preiskava jeter je bila negativna na vse testirane toksične snovi, toksikološka preiskava želodčne vsebine pa ni pokazala prisotnosti metaldehida in cianotoskinov.

Zaužitje tujkov je znak alotriofagije

Zaužitje tujkov, kot so kamenčki ali plastični pokrovčki, so znak alotriofagije. Gre za motnjo hranjenja, ki se kaže v zaužitju nehranljivih, neužitnih snovi ali predmetov. Vzroki zanjo niso popolnoma razjasnjeni, med mogočimi dejavniki so vedenjske motnje, v nekaterih primerih pa slaba prehranjenost.

Lastnike hišnih ljubljenčkov pozivajo k previdnosti

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov zato poziva k previdnosti. Pri psih in mačkah so tujki v črevesju precej pogosti, neodpravljena obstrukcija pa lahko privede do življenjsko nevarnih stanj, so zapisali v sporočilu za javnost.

Opozorili so, da je hitro ukrepanje bistveno. Lastnike, ki opazijo nenavadne simptome ali sumijo, da gre za zastrupitev ali zaužitje tujka, pozivajo, da žival nemudoma odpeljejo k veterinarju.

Izogibajte se stoječim vodam z modro-zeleno sluzjo

Lastniki morajo paziti tudi, da živali iz radovednosti ne zaužijejo snovi, ki so zanje nevarne, na primer določene hrane, kot so čokolada, žvečilni gumi, čebula, česen, gobe in podobno. Prav tako morajo biti pozorni, da ne zaužijejo zdravil za ljudi, strupenih rastlin in drugih snovi, kot so sredstva proti zmrzovanju, strup za polže in insekticid. Izogibati se je treba tudi stoječim vodam z modro-zeleno sluzjo, ki kaže na prekomerno razmnoževanje cianobakterij.

Junija je po kopanju v Bohinjskem jezeru poginila psička, rezultati obdukcije pa so kasneje pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi zastrupitve z metaledehidom in anatoksinom. Metaldehid je aktivna učinkovina, ki se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, lahko pa je tudi glavna sestavina trdega goriva za prižiganje ognja pri kampiranju ali v majhnih grelnikih, anatoksin pa je nevrotoksični alkaloid, ki ga proizvajajo cianobakterije.

