R. K.

Sreda,
27. 8. 2025,
13.37

30 minut

Psa poginila v pregretem vozilu pod Veliko planino. Lastnica: Šlo je za nesrečo.

R. K.

Belgijski ovčar | Lasnica poginulih psov ne ve, kako so se lahko vrata prtljažnika zaprla. Ugiba, da bi jih lahko zaprl neznani storilec, veter, tresljaj zaradi morebitnega skakanja in laježa psov ali kaj tretjega.  | Foto Shutterstock

Lasnica poginulih psov ne ve, kako so se lahko vrata prtljažnika zaprla. Ugiba, da bi jih lahko zaprl neznani storilec, veter, tresljaj zaradi morebitnega skakanja in laježa psov ali kaj tretjega. 

Foto: Shutterstock

Visoke poletne temperature so bile usodne za dva psa pasme belgijski ovčar, ki sta poginila v pregretem avtomobilu, poroča Zasavje.si. Zgodilo se je pod Veliko planino. Ker sta bila psa brez nagobčnikov, ju lastnica ni mogla vzeti s seboj na gondolo. Odločila se je, da ju pusti v avtomobilu, sama a se je odpravila na pohod. Ko se je po treh urah vrnila, jo je čakal žalosten prizor.

Lastnica, ki je tudi sama kinologinja in aktivna članica Kinološkega društva Trbovlje, zatrjuje, da je šlo za nesrečo. Kot je pojasnila za Zasavje.si, je vrata prtljažnika pustila odprta, a so se ta iz neznanega razloga zaprla. "Omenjeni dogodek je zame izjemno boleč in tragičen, saj sem izgubila psa, ki sta bila del moje družine. Šlo je za nesrečo, avto je bil parkiran v senci ob gozdu z odprtim prtljažnikom, ko sem se vrnila, sem ju žal našla mrtva," je povedala. 

Sama pravi, da ni ravnala neodgovorno in da ne ve, kako se je to lahko zgodilo. Tudi v društvu KD Trbovlje so dogodek obravnavali kot nesrečo, zoper lastnico pa niso uvedli nobenega postopka ali sankcij zaradi malomarnosti in neodgovornega ravnanja z živalmi. 

"Dogodek so obravnavali kot nesrečo, kar je tudi bil in nikoli ni šlo za prikrivanje ali malomarnost. Popolnoma se strinjam, da je puščanje psov v zaprtih avtomobilih na vročini nedopustno, a v tem primeru je šlo za tragično nesrečo, ne za neodgovorno ravnanje," je povedala lastnica. 

Predsednik KD Trbovlje Jože Bola dogodka ni obsodil. Povedal je, da se društvo od dogodka distancira. 

pogin psa pes
