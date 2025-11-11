Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
11. 11. 2025,
6.36

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
verige prepoved zakon UVHVVR pes

Torek, 11. 11. 2025, 6.36

15 minut

Od danes prepovedano trajno privezovanje psov v domačem okolju

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Pes, jezero | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Od danes ni več dovoljeno trajno privezovanje psov v domačem okolju na kakršenkoli način. Izteklo se je namreč prehodno obdobje za prilagoditev na novo ureditev, sprejeto z novelo zakona o zaščiti živali leta 2023. Za kršitev je predvidenih do 1.600 evrov globe. Bodo pa morali biti psi med sprehodom na javnih mestih še vedno na povodcu.

Od danes tako v domačem okolju ni dovoljena nikakršna oblika trajne namestitve psa na privezu, kot so verige, vrv, vodoravno vodilo in podobno.

Psi morajo imeti namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom ter ponuja možnost zavetja pred vremenskimi vplivi.

Kot primerne oblike na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin navajajo ograjene pesjake, ki omogočajo prosto gibanje, pa tudi bivanje v hiši ali stanovanju oz. kombinacijo zunanje ograjene površine in notranjega prostora.

"Ukrep ni le zakonska obveznost, temveč korak k bolj odgovornemu in spoštljivemu ravnanju z njimi," poudarjajo na pristojni upravi. Za kršitev je predvidenih od 1.000 do 1.600 evrov globe.

novofundlandec, pes
Novice Od novembra popolna prepoved privezovanja psov, kršiteljem grozi visoka denarna kazen

Številne slabosti dolgotrajnega privezovanja

Psi so namreč po pojasnilih pristojnih družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje. Dolgotrajno privezovanje pa jim tega ne omogoča, poudarjajo na upravi.

Kot dodajajo, stalno privezani psi pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti na vremenske razmere ter pogostejših zdravstvenih težav.

Od danes veljavna prepoved pa se ne dotika uporabe povodca za nadzor nad psi na javnih mestih. Med sprehodom na javnih mestih morajo biti tako psi še vedno na povodcu.

Trajno privezovanje psov je sicer prepovedala že novela zakona o zaščiti živali iz leta 2021, a je ta dopuščala nekatere izjeme.

Bohinjsko jezero
Novice Znano je, zakaj je avgusta po kopanju v Bohinjskem jezeru poginil pes
Potepuški psi Romunija
Novice Triletnika raztrgali psi, prebivalci v šoku: "Ob mrtvem otroku je bilo 30 psov"
verige prepoved zakon UVHVVR pes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.