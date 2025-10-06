Triletnika raztrgali psi, prebivalci v šoku: "Ob mrtvem otroku je bilo 30 psov"

Grozljiv primer je pretresel romunsko mesto Mărășești. Triletnega otroka je ubila skupina potepuških psov. Domačini pravijo, da se bojijo iti na ulice, in dodajajo, da so v zadnjih letih vložili na desetine pritožb pri mestnih oblasteh in policiji, a te še vedno ne ukrepajo.

Otrok naj bi brez vednosti staršev odšel od doma, saj je želel iti k babici. Nekaj metrov stran od hiše ga je napadla skupina psov. Ko je dogajanje zagledal sosed in stekel na kraj dogodka, je bilo že prepozno, piše Observator News.

"Otrok je želel iti čez cesto k babici. Šel je mimo psov, zgrabili so ga in napadli. Ko je sosed šel pogledat, je bil tam mrtev otrok. Bilo je 20 ali 30 psov," je povedal lokalni prebivalec.

"Noben starš ne bi želel izgubiti svojega otroka, sploh pa ne na tak način"

Po besedah ​​domačinov se po okolici vsak dan sprehaja okoli 20 psov, ki nimajo lastnikov in brskajo po smeteh v naselju. Ljudje so v šoku. "Noben starš ne bi želel izgubiti svojega otroka, sploh pa ne na tak način. Imamo otroka, igra se na dvorišču in zdaj v strahu sedimo poleg in ga pazimo," je dodal eden od domačinov.

Še posebej jih moti, ker že dolgo opozarjajo na nevarnost, a pristojni ne ukrepajo. Pravijo, da so policijo prosili, naj kaj ukrene, ker otroci zaradi nevarnosti ne morejo hoditi v šolo. Oblasti trdijo, da poberejo na desetine zapuščenih živali, a jih ljudje še vedno puščajo. Dva dni pred tragedijo je župan Adrian Toderaşc sporočil, da so z ulic odstranili skoraj 70 potepuških psov.

Strokovnjaki opozarjajo, da potepuške živali napadajo v krdelih, še posebej, ko nimajo hrane. "Postanejo zelo nevarne, ker lovijo v krdelih, se naslanjajo drug na drugega in lovijo tako kot v naravi," je poudaril veterinar Cornel Gingăraşu.