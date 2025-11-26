V Istanbulu protesti kljub prepovedim in zaporam

Ženske so se v torek odpravile na istanbulske ulice ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami. Oblasti so v Istanbulu uvedle obsežne prepovedi, zaprle promet in namestile policijske ovire, poročajo lokalni mediji.

Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Spominjamo se boja sester Mirabal – Patrie, Minerve in Maríe Terese –, ki so bile 25. novembra 1960 umorjene zaradi upora proti diktaturi Rafaela Trujilla v Dominikanski republiki. Kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami je ta dan leta 1999 uradno priznala tudi Generalna skupščina ZN.

Women across #Turkey attempted to take to the streets on Tuesday for the International Day for the Elimination of Violence Against Women, with authorities imposing sweeping bans, transportation closures and police barriers in #İstanbul. https://t.co/o3TN9VEmCr — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) November 25, 2025

Podatki ZN kažejo, da vsaka tretja ženska na svetu v svojem življenju doživi fizično ali spolno nasilje. Zagovorniki človekovih pravic poudarjajo, da nasilje na podlagi spola ni individualna težava, temveč strukturna kršitev človekovih pravic s socialnimi, ekonomskimi in političnimi razsežnostmi.

Razmere se slabšajo

Turčija je edina država članica Sveta Evrope, ki je odstopila od Istanbulske konvencije, prelomne pogodbe o preprečevanju nasilja nad ženskami in boju proti nasilju nad ženskami. Ženske organizacije ugotavljajo, da je umik skupaj s pomanjkanjem politične volje oslabil zaščitne mehanizme in spodbudil ozračje nekaznovanosti. Raziskave v Turčiji kažejo, da se približno štiri od desetih žensk soočajo z nasiljem moža ali intimnega partnerja.

Foto: Reuters Skupine za pravice žensk so ob dnevu spomina pozvale k protestom. Zakon, ki ženske v Turčiji ščiti pred nasiljem, je na papirju sicer močan, vendar ga spodkopavajo slabo izvajanje, zapoznele zaščitne odredbe in nezadostno spremljanje prepovedi približevanja.

Guverner Istanbula je s številnimi ukrepi, ki jih upravičuje z varnostnimi pomisleki, ženskam znova želel preprečiti dostop do prizorišč protestov v mestu. Zaprli so osrednji trg Taksim in okoliške ulice ter postajo podzemne železnice Taksim in vzpenjačo Taksim–Kabataş, dostop do območja so zapirale tudi policijske barikade.

Protest, ki ga pod sloganom Prinesite svojo jezo, svoj upor, svoj odpor organizira Platforma 25. november, je kljub omejitvam pozval k pohodu na Taksim. Podobni shodi so bili načrtovani v številnih provincah in mestih. Ženske skupine želijo na ulicah braniti svojo pravico do življenja in protestirati proti moškemu nasilju.

Foto: Reuters Po podatkih platforme We Will Stop Femicid so moški v Turčiji med januarjem in oktobrom 2025 ubili vsaj 235 žensk, medtem ko so vsaj 247 žensk našli mrtvih v sumljivih okoliščinah. Številne žrtve so pred umorom poiskale pomoč ali vložile pritožbe.

Več kot četrtina žensk v Turčiji poroča o fizičnem nasilju, 13 odstotkov o spolnem nasilju, desetina pa o ekonomskem nasilju. Pomembno prizorišče zlorab postajajo tudi digitalne platforme, kaže študija agencije za raziskave javnega mnenja Konda. Več kot petina žensk v Turčiji ima na svojih telefonih nameščeno aplikacijo za klic v sili, ta številka se med ženskami, starimi od 18 do 24 let, dvigne na 39 odstotkov.

V izjavi ob 25. novembru je fundacija Flying Broom s sedežem v Ankari sporočila, da se je nasilje na podlagi spola zaradi politike nekaznovanosti še poglobilo, neuspeh pri obravnavanju tega nasilja ter spodbujanje storilcev pa so označili za politično izbiro. Skupina je pozvala k vrnitvi k Istanbulski konvenciji in k popolni uveljavitvi zakona za zaščito žensk pred nasiljem.

Skupine za zaščito pravic žensk v Turčiji izražajo zaskrbljenost, ker se država od te težave vse bolj oddaljuje, saj zožuje zaščito in kriminalizira ulične proteste.

Foto: Reuters