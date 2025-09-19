Talibani prepovedali knjige ženskih avtoric na afganistanskih univerzah

V Afganistanu so si talibani znova izmislili nov način zatiranja pravic žensk. Talibanska vlada je iz afganistanskega univerzitetnega sistema odstranila vse knjige, ki so jih napisale ženske, kar je del novega odloka, ki prepoveduje tudi poučevanje o človekovih pravicah in spolnem nadlegovanju, poroča BBC.

Okoli 140 knjig ženskih avtoric – vključno z naslovi, kot je Varnost v kemijskem laboratoriju – je med 680 knjigami, ki so zaradi "protišeriatskih in protitalibanskih politik" ocenjene kot problematične. Univerzam je bilo tudi naročeno, naj prenehajo poučevati 18 predmetov, za katere je talibanski uradnik presodil, da so v nasprotju z načeli šeriatskega prava in politikami sistema.

Odlok je najnovejši v vrsti talibanskih omejitev, odkar so se pred štirimi leti vrnili na oblast. Ravno ta teden so na ukaz vrhovnega voditelja talibanov prepovedali optični internet v vsaj desetih provincah, kar je po besedah ​​uradnikov namenjeno omejitvi nemoralnosti.

Čeprav pravila vplivajo na številne vidike življenja, so dekleta in ženske še posebej prizadete. Prepovedali so jim izobraževanje po šestem razredu, ena njihovih zadnjih poti za nadaljnje izobraževanje pa je bila prekinjena konec lanskega leta, ko so po tihem ukinili tečaje za porodne babice. Zdaj so prepovedani tudi univerzitetni predmeti, povezani z ženskami. Šest od osemnajstih jih je posebej osredotočenih na ženske, vključno s predmeti Spol in razvoj, Vloga žensk v komunikaciji in Sociologija žensk. Talibanska vlada trdi, da spoštuje pravice žensk v skladu s svojo interpretacijo afganistanske kulture in islamskega prava.

Ni presenečenj

Član odbora za knjižno recenzijo je za BBC Afghan potrdil prepoved knjig, ki so jih napisale ženske. Zakia Adeli, nekdanja namestnica ministra za pravosodje pred vrnitvijo talibanov in ena od avtoric, katerih knjige so bile prepovedane, ni presenečena nad potezo.

"Glede na to, kar so talibani storili v zadnjih štirih letih, je bilo realno pričakovati, da bodo uvedli spremembe v učnem načrtu," je dejala. "Glede na mizogino miselnost in politiko talibanov je naravno, da so, ko ženskam samim ni dovoljeno študirati, zatirani tudi njihovi pogledi, ideje in spisi."

Odstranjevanje iranskega vpliva

Konec avgusta so uvedli nove smernice. Ziaur Rahman Arjubi, namestnik akademskega direktorja na ministrstvu za visoko šolstvo talibanske vlade, je v pismu univerzam zapisal, da je odločitve sprejela skupina verskih učenjakov in strokovnjakov. Poleg knjig, ki so jih napisale ženske, se zdi, da prepoved meri tudi na knjige iranskih avtorjev ali založnikov. Eden od članov revizijske skupine je za BBC povedal, da je bil cilj "preprečiti infiltracijo iranskih vsebin" v afganistanski učni načrt. Vse univerze so prejele 50-stranski seznam s 679 naslovi, od katerih so jih 310 napisali iranski avtorji ali pa so izšli v Iranu.

Zaskrbljenost v akademskih krogih

Profesor na eni od izobraževalnih ustanov, ki je želel ostati anonimen, je izrazil bojazen, da bo praktično nemogoče zapolniti vrzel. "Knjige iranskih avtorjev in prevajalcev so glavna vez med afganistanskimi univerzami in svetovno akademsko skupnostjo. Njihova odstranitev ustvarja veliko vrzel v visokem šolstvu," je dejal.

Profesor na Univerzi v Kabulu je za BBC povedal, da so v takšnih okoliščinah prisiljeni pripraviti lastna poglavja v učbenikih, pri čemer upoštevajo dovoljenja in prepovedi, ki jih je uvedla talibanska vlada, vendar je ključno vprašanje, ali je ta poglavja mogoče pripraviti v skladu s svetovnimi standardi.