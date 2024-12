Vrhovni talibanski voditelj Hibatullah Ahundzada je izdal nov odlok, ki ureja namestitev oken v hišah in zgradbah in s katerim prepoveduje, da bi bilo ženske med kuhanjem, sedenjem ali stanjem mogoče videti iz sosednjih hiš, poročajo tuji mediji. Odlok je še eden v nizu prepovedi, usmerjenih proti ženskam, odkar so oblast v Afganistanu znova prevzeli talibani. V nedeljo so tako napovedali, da bodo prepovedali delo vsem domačim in tujim nevladnim organizacijam, če bodo še naprej zaposlovale ženske.

Pet točk odloka, ki ga je urad za upravne zadeve talibanov objavil v soboto na družbenem omrežju X, predvideva stroge ukrepe za zagotavljanje zasebnosti žensk, poroča časnik Kabul Now.

Talibani v Afganistanu so v nedeljo zvečer v objavi na omrežju X napovedali, da bodo prepovedali delo vsem domačim in tujim nevladnim organizacijam (NVO), če bodo še naprej zaposlovale ženske.



Ministrstvo za gospodarstvo je v pismu opozorilo, da bo neupoštevanje zadnjega ukaza povzročilo izgubo licence teh nevladnih organizacij za delo v Afganistanu. Sporočilo je tudi, da je pristojno za registracijo, koordinacijo, vodenje in nadzor vseh dejavnosti, ki jih izvajajo domače in tuje organizacije.



Vlada je odredila prekinitev dela vseh žensk v ustanovah, ki niso pod nadzorom talibanov, piše v pismu.

Ženske hočejo narediti nevidne

Po prvem členu odloka nobena nova stavba, zgrajena v cestni razdalji od druge stavbe, ne sme imeti oken proti kuhinji, vodnjaku ali kateremukoli kraju, kjer se ponavadi nahajajo ženske. Drugi člen zahteva, da lastniki nepremičnin pred obstoječimi okni, ki gledajo na sosedovo hišo, zgradijo zid ali sprejmejo druge ukrepe za odstranitev zaznane "škode" za sosede.

Občine in drugi organi pod nadzorom talibanov so zadolženi za uveljavljanje teh predpisov in zagotavljanje, da nobeno novo okno ne bo kršilo pravil.

Vse od vrnitve na oblast v Afganistanu talibani uvajajo široke omejitve za državljane, pri čemer so na udaru zlasti ženske, ki so povsem izključene iz večine javnih sfer.

Sistematično zatiranje žensk

Pod Ahundzadovim vodstvom je bilo sprejetih več kot sto odlokov, ki ženskam sistematično odrekajo njihove pravice. Med njimi so prepoved izobraževanja deklet po šestem razredu, prepoved visokošolskega izobraževanja in zaposlovanja žensk – tudi v agencijah Združenih narodov – ter omejitev dostopa do javnih prostorov, kot so parki, telovadnice, kozmetični saloni in restavracije.

Združeni narodi so te prepovedi obsodili kot obliko spolnega apartheida, s čimer so poudarili vse večjo izolacijo in trpljenje žensk ter deklet pod vladavino talibanov.