Talibani obljubljajo blagost pri novih omejitvah v Afganistanu, EU zgrožena

Afganistanska talibanska vlada je danes zatrdila, da bo previdno izvajala novi zakon o spodbujanju kreposti in preprečevanje grešnosti med prebivalstvom, ki je zlasti zaradi novih omejitev za ženske vzbudil skrbi mednarodne skupnosti. Evropska unija je danes izrazila zgroženost nad zakonom, ki pomeni nov udarec za pravice žensk in deklet.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v imenu EU talibane pozval, naj "prenehajo izvajati sistematične in sistemske zlorabe afganistanskih žensk in deklet, ki lahko pomenijo preganjanje zaradi spola, kar je zločin proti človečnosti po Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča, katerega država pogodbenica je Afganistan".

Poudaril je tudi, da zakon ustvarja še eno oviro za normalizacijo odnosov z EU in priznanje mednarodne skupnosti. Opozoril je, da bo priznanje talibanskega režima mogoče le, če bo Kabul "v celoti spoštoval svoje mednarodne obveznosti in obveznosti do prebivalcev Afganistana", so sporočili iz Bruslja.

Kabul: Pravila bomo "uporabljali previdno"

Namestnik tiskovnega predstavnika afganistanske vlade Hamdulah Fitrat je medtem danes za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da pri uresničevanju zakona ne bodo uporabljali sile in zatiranja. Zagotovil je, da bodo pravila "uporabljali previdno, z obveščanjem in usmerjanjem ljudi".

To je dejal, potem ko je vlada v Kabulu minuli teden uveljavila zakon, ki na podlagi stroge interpretacije islamskega prava določa pravila vedenja in ravnanja tako v zasebnem kot javnem življenju. Zakon s 35 členi vzpostavlja nadzor nad vsemi vidiki življenja ljudi, od vedenje do oblačenja in socialnih stikov.

Ženskam še manj pravic

Med drugim določa, da morajo imeti ženske zakrite obraze in telesa v bližini moških, ki niso njihovi bližnji sorodniki. V javnosti pa se ne sme slišati njihov glas. To je EU danes obsodila kot odvzem temeljne pravice ženskam do svobode izražanja.

Moški medtem med drugim ne smejo nositi kratkih hlač nad koleni ali obriti brade, vozniki ne smejo predvajati glasbe. Prepovedani so tudi homoseksualnost, izpuščanje molitev, prešuštvovanje, igre na srečo in neposlušnost staršev. Mediji ne smejo objavljati vsebin, sovražnih do šeriatskega prava in vere ter ponižujočih do muslimanov.

V primeru neupoštevanja pravil zakon določa stopnjevane kazni – od ustnih opozoril do groženj, denarnih kazni ter pripora – ki jih izreka moralna policija. Ta deluje v okviru ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje grešnosti, ki je s svojimi belimi oblačili stalnica na ulicah Afganistana, odkar so talibani avgusta 2021 ponovno prevzeli oblast. Nekatere določbe novega zakona neuradno veljajo že od takrat.

Zaskrbljenost zaradi novega zakona so izrazili tudi že Združeni narodi, organizacije za človekove pravice in Afganistanci.