ZN: Prisilno vračanje Afganistancev predstavlja kršitev človekovih pravic

Talibanske oblasti kršijo človekove pravice ljudi, ki jih druge države prisilno vračajo v Afganistan, so danes ob objavi poročila na to temo opozorili Združeni narodi. Oblasti v Pakistanu in zlasti v Iranu so samo letos v Afganistan prisilno vrnile že skoraj dva milijona ljudi.

Kršitev človekovih pravic so ob prisilnih vrnitvah v Afganistan deležne zlasti ženske in dekleta, pa tudi posamezniki, povezani z nekdanjimi oblastmi in njihovimi varnostnimi silami, medijski delavci in predstavniki civilne družbe, so danes ob objavi poročila na temo kršitev pravic v Afganistanu sporočili ZN.

Obsežne deportacijske kampanje, ki sta jih v zadnjem času sprožila predvsem Iran in Pakistan, so k vrnitvi prisilile več milijonov Afganistancev. Samo letos je bilo nazaj v Afganistan izgnanih več kot 1,9 milijona ljudi, od tega velika večina iz Irana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri milijone ljudi

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je nedavno ocenil, da bi se lahko do konca letošnjega leta v državo prisilno vrnilo do tri milijone ljudi.

"Zabeležene kršitve vključujejo mučenje, samovoljne aretacije in pridržanja ter grožnje osebni varnosti," sta ob objavi poročila, ki temelji na pogovorih z 49 izgnanimi Afganistanci, še sporočila urad visokega komisarja ZN za človekove pravice in misija ZN v Afganistanu (Unama).

Usmrtitve, mučenje ...

"Nihče ne bi smel biti poslan nazaj v državo, kjer mu grozi pregon zaradi identitete ali osebne zgodovine. V Afganistanu je to še bolj izrazito pri ženskah in dekletih, ki so podvržene vrsti ukrepov, ki pomenijo preganjanje zgolj na podlagi spola," je prejšnji teden sporočil visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk, potem ko so oblasti v Berlinu izgnale 81 afganistanskih državljanov, ki so bili v Nemčiji obsojeni za kazniva dejanja.

Združeni narodi so že večkrat opozorili, da Afganistan kljub zagotovilom talibanskih oblasti ne izpolnjuje pogojev za vračanje ljudi v državo. Ob tem so izpostavili kršitve človekovih pravic, vključno z usmrtitvami, mučenjem in zanikanjem pravic žensk, ki so v Afganistanu v skladu s strogo islamsko zakonodajo praktično izključene iz javnega življenja.