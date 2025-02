Državljani besni: Deklica umrla zaradi domnevne kraje čokolade

Primer v Rawalpindiju je sprožil vsesplošno ogorčenje in objave s ključnikom #JusticeforIqra so zbrale na desettisoče ogledov ter ponovno sprožile razpravo o delu otrok in slabem ravnanju z delavci v gospodinjstvu.

Oče umrle deklice je povedal, da je prejel klic glede Iqre, in ko je prihitel v bolnišnico, naj bi bila že nezavestna, nekaj minut kasneje pa je izdihnila.

Iqra je začela delati kot služkinja pri osmih letih. Njen oče, 45-letni kmet, je dejal, da jo je poslal delat, ker je bil zadolžen. Potem ko je zamenjala nekaj delodajalcev, se je pred dvema letoma zaposlila pri zakonskem paru z osmimi otroki. Zaslužila je približno 28 dolarjev na mesec.

Policija je obelodanila, da je bila Iqra obtožena kraje čokolade svojim delodajalcem. Obstajajo dokazi o pogostih zlorabah deklic – v skladu z dokazi, ki jih je pridobil BBC, naj bi utrpela številne zlome okončin in resne poškodbe glave.

Javnost je ogorčena

Številni, ki so se odzvali na umor Iqre, se sprašujejo, koliko revnih otrok je vsak dan podvrženih tovrstnemu nasilju. "To ni le zločin, je odraz nekega sistema, ki omogoča bogatim, da revne obravnavajo kot predmete za enkratno uporabo," je nekdo zapisal na družbenem omrežju.

Kljub temu da se zakoni, ki se nanašajo na delo otrok, lahko po državi razlikujejo, pa otrok, mlajših od 15 let, v provinci Punjab ni mogoče zaposliti kot gospodinjsko pomoč.

Iqrina delodajalca Rashid Shafiq in njegova žena Sana sta bila aretirana skupaj z učiteljem Korana, ki je delal zanju.

Razmere se ne izboljšujejo

Pred leti je v Pakistanu odmevala obsodba sodnika in njegove žene, ki sta bila obsojena zaradi zverinskega mučenja svoje desetletne služkinje. Deklica je izgubila metlo. Sprva triletno zaporno kazen so jima znižali na leto dni.

Kljub ogorčenju javnosti, ki ga takšni primeri ponavadi sprožijo, pa se navadno poravnajo izvensodno in osumljenci le redko kazensko odgovarjajo.

Po pakistanski zakonodaji imajo žrtve ali njihove družine pravico odpustiti osumljencem številnih hudih kaznivih dejanj. Za to morajo na sodišču izjaviti, da osumljencu odpuščajo "v božjem imenu". A kot opozarjajo pravni opazovalci, je glavni motiv za to "odpuščanje" ponavadi finančni in to, da plačevanje žrtvam ni nezakonito.

Po podatkih Unicefa je v Pakistanu približno 3,3 milijona otrok vključenih v otroško delo. Poleg tega ženske in mlada dekleta po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) predstavljajo veliko večino od 8,5 milijona pakistanskih gospodinjskih delavcev.