Po brodolomu čolna 11-letna deklica tri dni preživela sredi morja

Posadka nemške nevladne organizacije Compass Collective, ki pomaga pri reševanju migrantov, je sredi noči v bližini italijanskega otoka Lampedusa zaslišala krike deklice.

Domnevajo, da je 11-letna deklica edina izmed 45 migrantov, ki je preživela brodolom čolna, ki ga je zajelo neurje. Oblečena v rešilni jopič se je kar tri dni oklepala napihljivega obroča in preživela.

Po dnevih brez hrane in vode so deklico našli podhlajeno. Deklico so oskrbeli in prepeljali v migrantski center, kjer bo zanjo poskrbel italijanski Rdeči križ.

"Neverjetno naključje je bilo, da smo slišali otrokov glas, čeprav je motor deloval," je dejal Matthias Wiedenlubbert, kapitan reševalnega čolna Trotamar III, ki jo je našel.