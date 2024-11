Do konca oktobra dobrih devet tisoč manj nezakonitih prehodov meje kot lani

Kot še izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, je bila v desetih mesecih leta 2024 najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 85 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (35.085). Mariborska uprava je obravnavala 2.205, koprska 1.757, ljubljanska policijska uprava pa 981 primerov.

Do konca oktobra je namero podaje prošnje za mednarodno zaščito napovedalo 39.837 migrantov, kar je prav tako manj kot v enakem obdobju lani (48.994). Daleč največ je bilo takih, ki so letos podali namero, državljanov Sirije, a jih večina nato hitro zapusti Slovenijo.

Policija je letos do 31. oktobra obravnavala 423 primerov nezakonitih migracij (v enakem obdobju lani jih je bilo 306), v katerih so prijeli 468 tihotapcev ljudi (460 tujcev in osem slovenskih državljanov) z 2.564 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za 431 tihotapcev je sodišče odredilo pripor.

Skupno število prosilcev za mednarodno zaščito je 730, pri čemer jih 172 še čaka na podajo prošnje.