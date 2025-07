Zadnja v vrsti sumljivih smrti v Rusiji

Andrej Badalov, podpredsednik Transnefta, največjega ruskega državnega podjetja za cevovodni transport, je umrl v petek, potem ko je padel skozi okno svojega stanovanja v Moskvi.

Ruska državna tiskovna agencija TASS je s sklicevanjem na vire iz organov pregona zatrdila, da ni šlo za nesrečo, saj naj bi poslovnež storil samomor.

Andrej Badalov, podpredsednik Transnefta, je padel skozi okno svojega stanovanja v Moskvi. Foto: posnetek zaslona/omrežje X Medtem ko ruske oblasti padce skozi okno pogosto označujejo za samomore ali nesreče, drugi menijo, da gre morda za kaj bolj namernega.

Ivan Stupak, ukrajinski vojaški analitik in nekdanji častnik varnostne službe (SBU), meni, da za številnimi tovrstnimi smrtmi stojijo ruske varnostne službe.

"Na človeka lahko pritiskajo na tak ali drugačen način. To je dobro znana taktika – ali se ubiješ sam in tvojo družino pustijo pri miru ali pa se začnejo aretacije, zaporne kazni in vse pustijo brez denarja," je povedal za Kyiv Independent.

Val sumljivih smrti od leta 2022

Od začetka leta 2022 je v sumljivih okoliščinah umrlo na desetine ruskih poslovnežev, državnih uradnikov in vodilnih osebnosti v gospodarstvu.

Medtem ko so bili mnogi od teh primerov uradno označeni kot samomori, drugi vključujejo domnevne umore, skrivnostne nesreče ali nepojasnjene padce.

Vladislav Avajev, podpredsednik Gazprombanke Foto: Twitter/Daily Loud Aprila 2022 so v Moskvi našli mrtvega Vladislava Avajeva, podpredsednika Gazprombanke, ene največjih ruskih bank, skupaj z mrtvima ženo in hčerko. Predhodne ugotovitve kažejo, da ju je Avajev ustrelil, preden si je sodil sam.

Španski mediji so poročali, da naj bi Protosenya ubil svojo družino in se nato obesil. Foto: Twitter/Daily Loud Le nekaj dni pozneje so v vili v Španiji našli mrtve nekdanjega direktorja plinskega podjetja Novatek Sergeja Protosenjo, njegovo ženo in hčerko.

Španski mediji so poročali, da naj bi Protosenya ubil svojo družino in se nato obesil, čeprav primera še niso do konca raziskali.

Stupak je namignil, da niso vse smrti politično motivirane – nekatere lahko izvirajo iz notranjih poslovnih rivalstev. "Poleg poslovnih sporov bi lahko šlo tudi za neplačane dolgove, izposojen denar ali celo poneverbo," je dejal.

Osem smrtnih padcev

Med najbolj presenetljivimi vzorci so smrti zaradi padca skozi okno. Od leta 2022 je bilo zabeleženih vsaj sedem takšnih incidentov, ki vključujejo znane gospodarstvenike ali visoke državne uradnike.

Maganov naj bi skočil skozi okno bolnišnice. Foto: Twitter/Daily Loud Septembra 2022 je po padcu skozi okno bolnišnice v Moskvi umrl Ravil Maganov, predsednik drugega največjega ruskega naftnega podjetja Lukoil. Medtem ko je Lukoil v uradni osmrtnici navedel "hudo bolezen", so državni mediji kasneje poročali, da naj bi storil samomor.

Istega leta so poslanca Združene Rusije Pavla Antonova našli mrtvega v Indiji, ležal je v luži krvi pod oknom hotela. Indijska policija je sporočila, da je Antonov padel s tretjega nadstropja, lokalni mediji pa so poročali, da je bil "depresiven" zaradi nedavne smrti prijatelja, ki je umrl v istem hotelu nekaj dni prej.

Ruski pevec in tekstopisec Vadim Strojkin Foto: YouTube Ena zadnjih odmevnih smrti se je zgodila 6. februarja, ko je med racijo ruskih varnostnih sil umrl ruski pevec in tekstopisec Vadim Strojkin. Skupina za človekove pravice OVD-Info je poročala, da je pevec padel skozi okno svojega stanovanja v desetem nadstropju v Sankt Peterburgu, medtem ko so policisti izvajali preiskavo, povezano z njegovo domnevno donacijo ukrajinskim oboroženim silam.

Ruski mediji so smrt označili za samomor. Stroykin je že prej obsodil rusko invazijo na Ukrajino in neposredno kritiziral predsednika Vladimirja Putina.

Raje se odločijo za demonstrativne, javne usmrtitve

Da nekoga vržeš skozi okno, sta potrebni vsaj dve osebi, to je glasna in tvegana operacija, vendar je včasih namen prav poslati sporočilo, je dodal Stupak. "Poglejte, kaj se je zgodilo z Jevgenijem Prigožinom. Lahko bi ga zastrupili nekje v Afriki in zlahka bi za to okrivili pokvarjene banane. Vendar so se odločili za demonstrativno, javno usmrtitev," je dejal.

Prigožina bi lahko zastrupili nekje v Afriki in zlahka bi za to okrivili pokvarjene banane. "Vendar so se odločili za demonstrativno, javno usmrtitev," opozarja analitik. Foto: Reuters Ustanovitelj skupine Wagner Prigožin in drugi voditelji skupine so umrli v sumljivi letalski nesreči v Rusiji leta 2023. Do nesreče je prišlo dva meseca po tem, ko je Prigožin vodil kratek upor proti Kremlju.

"Torej bi to lahko bilo opozorilo drugim, kaj se zgodi, če ne plačaš dolgov, nočeš predati poslovnih deležev ali greš proti Putinu," je dodal.

Privijanje elit se nadaljuje

V ruskem sistemu niti visoki uradniki niso varni pred notranjimi čistkami. "Samo spomnite se primera Timurja Ivanova, namestnika ruskega obrambnega ministra," je dejal Stupak. "Je junak Rusije. Pa vendar so ga zaprli, vse so mu zasegli, njegova družina pa je ostala brez vsega."

Ivanov je bil 1. julija obsojen na 13 let zapora zaradi podkupovanja in poneverbe, kar je najstrožja kazen v nedavnem valu korupcijskih obtožb, usmerjenih proti visokim obrambnim uradnikom.

"To kaže, kako neusmiljen je lahko režim," je dejal. "Ali skrivnostno umreš ali pa končaš za zapahi."

Stupak verjame, da se bo trend le stopnjeval zaradi notranjih sporov in krčenja gospodarskih priložnosti. "Zahodnih podjetij ni več, domače poslovanje pa stagnira. Poslovne skupine težko povečujejo svoje prihodke, kar se od njih pričakuje," je dejal.

"Tisti, ki nočejo sodelovati v tej igri," je zaključil, "končajo bodisi v zaporu bodisi padejo skozi okno."