S smrtjo Kristine Baikove, 28-letne podpredsednice ruske banke Loko-Bank, ki je umrla po padcu skozi okno svojega stanovanja v Moskvi, se nadaljuje serija smrtonosnih nesreč Rusov in Rusinj na visokih položajih. Po začetku vojne v Ukrajini jih je v sumljivih ali vsaj nenavadnih okoliščinah umrlo kar nekaj, zato se je začelo porajati vprašanje, ali so se ponesrečili sami ali pa jim je pri tem nekdo pomagal.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.37 Ukrajina poroča o novih uspehih ofenzive

17.17 Nov padec skozi okno v Rusiji: umrla podpredsednica banke

13.43 Wagner se ne bo več boril v Ukrajini

13.38 Ukrajina izvaja obsežne vaje v primeru napada na jedrsko elektrarno v Zaporožju

13.39 Ukrajina poroča o novih uspehih ofenzive

10.43 Švicarska vlada vztraja pri zavračanju dobave orožja Ukrajini

10.00 Šef Wagnerja se še vedno pogaja z ruskimi oblastmi, spet v Rusiji?

9.43 Češka vlada izključila vse ruske športnike iz vseh tekmovanj na Češkem

9.22 Število mrtvih v ruskem napadu na Kramatorsk naraslo na 12

7.47 Po Wagnerjevem uporu izginil ruski general

17.37 Ukrajina poroča o novih uspehih ofenzive

Ukrajina je danes zagotovila, da so njene oborožene sile dosegle uspehe proti ruskim enotam in jih na različnih delih fronte potisnile za več kot kilometer nazaj. Napredek so ukrajinske sile med drugim dosegle tudi v okolici Bahmuta, na novo osvobojenem ozemlju pa so že začele utrjevati svoje položaje.

"Pobuda je trenutno na ukrajinski strani, zlasti na območju okoli mesta Bahmut v vzhodni ukrajinski regiji Doneck," je danes na Telegramu zapisala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar in potrdila, da ukrajinske sile napredujejo proti vasem Kliščivka in Kurdjumivka, ki ležijo jugozahodno od Bahmuta.

Ukrajinske sile naj bi se medtem utrdile tudi na ponovno zavzetih položajih na meji med regijama Doneck in Zaporožje. Tam uničujejo rusko vojaško opremo, skladišča in baze, je dodala Maljarjeva. Foto: AP / Guliverimage

Ob tem je poudarila, da se ukrajinske sile že utrjujejo na osvobojenih območjih. "Sovražnik poskuša zadržati svoje položaje in izvaja protinapade, vendar se zaradi izgub postopoma umika," je dodala.

Napredek Kijeva v okolici Bahmuta je danes potrdil tudi poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski in opozoril, da kljub temu v okolici mesta še vedno potekajo srditi spopadi z ruskimi silami.

17.17 Nov padec skozi okno v Rusiji: umrla podpredsednica banke

Po današnjem poročanju več medijev, tako zahodnih kot ruskih, je 28-letna podpredsednica Loko-Bank Kristina Baikova skozi okno svojega stanovanja v enajstem nadstropju stanovanjega poslopja v Moskvi padla že 23. junija. Njeno nesrečo preiskuje policija. V času njene smrti, skozi okno je padla ob 3. uri zjutraj, naj bi bil pri njej na obisku prijatelj.

V zadnjem letu in pol je na enak ali na kak drug način umrlo več Rusov, ki so zasedali visoke položaje v večjih ruskih podjetjih ali v javni upravi.

30. januarja lani, ko je Rusija svoje vojaške sile še kopičila na meji z Ukrajino in obtoževala Zahod, da pretirava z napovedmi o skorajšnji invaziji, so v njegovi kopalni kadi našli mrtvega 60-letnega Leonida Šulmana, šefa logistike v družbi Gazprom Invest, hčerinskem podjetju plinskega velikana Gazprom. Bil je zaboden in imel prerezana zapestja, po uradni različici dogodkov naj bi storil samomor, saj so na kraju dogodka našli poslovilno pismo. Po nekaterih informacijah je bil nož, ki so ga našli ob Šulmanu, od njegovega trupla oddaljen tako zelo, da bi bilo tako rekoč nemogoče, da bi si zadal usodne rane in ga nato odložil tja. Šulmana so pred njegovo smrtjo preiskovali zaradi domnevne poslovne goljufije.



25. februarja lani, samo en dan po ruskem napadu na Ukrajino, so v istem kraju, Viborgu, našli mrtvega Aleksandra Tuljakova. Šlo je za človeka zelo visoko v kadrovski hierarhiji Gazproma, bil je namestnik generalnega direktorja za korporativno varnost. Tuljakov je po poročanju ruskih državnih medijev storil samomor z obešanjem, čeprav je v poznejših poročilih preiskav omenjeno, da je bil pred smrtjo močno pretepen.



28. februarja lani so v njegovem domu v Veliki Britaniji našli mrtvega ruskega tajkuna ukrajinskih korenin Mihaila Watforda, naftnega in plinskega milijonarja. 66-letnik, ki si je priimek v britansko zvenečega spremenil iz izvirnega Tolstošeja, se je obesil v domači garaži.



24. marca lani so ruski mediji poročali o smrti vplivnega in zelo bogatega poslovneža iz farmacevtskih krogov Vasilija Melnikova in njegove družine, žene in dveh sinov. Našli so jih v stanovanju v Nižnem Novgorodu. Vsi so bili zabodeni. Uradna razlagala dogodkov je bila, da je Melnikov z nožem ubil ženo, desetletnega in štiriletnega sina ter nato še sebe.



1. maja lani je po domnevnem zdrsu in padcu v prepad umrl generalni direktor Putinovega priljubljenega smučišča Krasna Poljana, 37-letni Andrej Krukovski. Smučarsko središče v bližini Sočija, kjer so bile leta 2014 zimske olimpijske igre, je vodil od leta 2019.



8. maja lani so na domu samooklicanega šamana v kraju Mitišči, severno od Moskve, našli mrtvega 43-letnega Aleksandra Subotina, enega od direktorjev ruskega naftnega velikana Lukoil. Subotin, sicer najverjetnejši naslednik predsednika uprave Lukoila Vagita Alekperova, naj bi umrl zaradi zastrupitve, ki je bila posledica terapije za domnevno "zdravljenje alkoholnega mačka".



18. aprila lani so v luksuznem stanovanju v Moskvi umrli Vladislav Avajev, nekdanji podpredsednik banke Gazprombank, ki od tujih poslovnih partnerjev sprejema plačila v rubljih za ruski plin, njegova žena in mladoletna hči. Avajev naj bi ju ustrelil in si nato sodil sam. Trupla družinskih članov je odkrila Avajeva druga, polnoletna hči. Žena Avajeva je bila v času smrti noseča, ruski državni mediji so takrat poročali, da naj bi jo mož pred smrtjo več ur mučil, ker naj bi verjel, da otrok ni njegov.



1. septembra lani je po padcu skozi okno bolnišnice umrl Ravil Maganov, generalni direktor drugega največjega ruskega izvoznika nafte Lukoil.



V začetku decembra lani naj bi 50-letni nepremičninski mogotec Dmitrij Zelenov med obiskom prijateljev v mestu Antibes na francoski rivieri padel po stopnicah in še čez ograjo ter umrl zaradi hudih poškodb glave.

13.43 Wagner se ne bo več boril v Ukrajini

Ustanovitelj skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je zavrnil podpis kakršnihkoli pogodb s Kremljem. Zaradi te zavrnitve se njegovi borci ne bodo več borili v vojni v Ukrajini, je dejal predsednik odbora za obrambo ruske dume Andrij Kartapolov.

RIA še poroča, da je bilo že pred dogodki 24. junija Prigožinu rečeno, da Wagner ne bo sodeloval v posebni operaciji.

13.39 Ukrajina poroča o novih uspehih ofenzive

Ukrajina je danes zagotovila, da so njene oborožene sile dosegle uspehe proti ruskim enotam in jih na različnih delih fronte potisnile za več kot kilometer nazaj. Napredek so ukrajinske sile med drugim dosegle tudi v okolici Bahmuta, na novo osvobojenem ozemlju pa so že začele utrjevati svoje položaje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pobuda je trenutno na ukrajinski strani, zlasti na območju okoli mesta Bahmut v vzhodni ukrajinski regiji Doneck," je danes na Telegramu zapisala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar in potrdila, da ukrajinske sile napredujejo proti vasem Kliščivka in Kurdjumivka, ki ležita jugozahodno od Bahmuta.

Ob tem je poudarila, da se ukrajinske sile že utrjujejo na osvobojenih območjih. "Sovražnik pa poskuša zadržati svoje položaje in izvaja protinapade, vendar se zaradi izgub postopoma umika," je še dodala.

Napredek Kijeva v okolici Bahmuta je danes potrdil tudi poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski in opozoril, da kljub temu v okolici mesta še vedno potekajo srditi spopadi z ruskimi silami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske sile naj bi se medtem utrdile tudi na ponovno zavzetih položajih na meji med regijama Doneck in Zaporožje. Tam uničujejo rusko vojaško opremo, skladišča in baze, je dodala Maljarjeva.

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra je sicer že v torek naznanila, da ukrajinske sile izkoriščajo zmedo, ki je nastala po nepričakovanem uporu ruske najemniške skupine Wagner. Upor je namreč po njenem mnenju Kijevu ponudil dragoceno priložnost za izvedbo ofenziv v bližini mesta Bahmut.

13.38 Ukrajina izvaja obsežne vaje v primeru napada na jedrsko elektrarno v Zaporožju

Ukrajina izvaja obsežne vaje za pripravo za morebiten napad na jedrsko elektrarno Zaporožje, je sporočila državna agencija za jedrsko energijo Energoatom. "29. junija so se v Ukrajini začele obsežne posebne vaje s ciljem priprave na morebiten teroristični napad na začasno okupirano jedrsko elektrarno Zaporožje," pravijo v Energoatomu.

"V vajah sodelujejo inženirji energetike, državne službe za nujne primere, policija, zdravniki in druge službe regij Herson, Mikolajiv, Dnipropetrovsk in Zaporožje," so dodali.

10.43 Švicarska vlada vztraja pri zavračanju dobave orožja Ukrajini

Švicarska vlada je v sredo dokončno zavrnila prošnjo državnega orožarskega podjetja RUAG za prodajo 96 bojnih tankov leopard 1 Nemčiji, ker bi jih ta nato izročila Ukrajini. Odločitev je utemeljila z nevtralnostjo Švice in zakonom o vojnem materialu, ki določa, da tega materiala ne smejo izvoziti v države, ki so udeležene v oboroženem konfliktu.

To velja za vse države, ne glede na to, ali so bile kot Ukrajina napadene in orožje potrebujejo za obrambo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz istega razloga je Bern že zavrnil odobritev dostave švicarskega tankovskega streliva Ukrajini.

Leopard 1 so bili prvi bojni tanki, ki so jih po 2. svetovni vojni proizvajali za nemško vojsko. Ta jih ne uporablja že več že 20 let. Podjetje RUAG jih je kupilo v Italiji, kjer jih tudi skladišči. Nameravalo jih je prodati ali uporabiti za rezervne dele.

Kljub pritiskom Kijeva in njegovih zahodnih zaveznic Švica tudi ne dovoli drugim državam, da bi Ukrajini dostavile v Švici proizvedeno orožje.

Nemčija medtem še ni sprejela končne odločitve o drugi prošnji Švici za 25 tankov leopard 2, ki so bili prav tako umaknjeni iz uporabe. Odkupiti jih namerava nemško podjetje Rheinmetall, nemška vlada pa je zagotovila, da jih ne bo poslala Ukrajini. Uporabili naj bi jih za dopolnitev zalog v članicah Nata, ki so se zmanjšale zaradi dobav Ukrajini. V tem primeru bi se švicarska vlada z njihovim izvozom strinjala, navaja dpa.

10.00 Šef Wagnerja se še vedno pogaja z ruskimi oblastmi, spet v Rusiji?

Pogajanja po koncu oboroženega upora skupine Wagner morda še vedno potekajo, je poročal Inštitut za proučevanje vojne. Spomnimo, vodja skupine plačancev Jevgenij Prigožin je, potem ko je Rusija sporočila, da ga ne bo obtožila upora, v torek odšel v izgnanstvo v sosednjo Belorusijo, danes pa poročajo, da naj bi se na kratko vrnil v Rusijo.

Beloruska skupina Projekt Hajun je analizirala podatke o poletih in ugotovila, da je letalo, povezano s Prigožinom, verjetno letelo iz Belorusije v Moskvo in nato odletelo v Sankt Peterburg, poroča Sky News.

Ruski vojaški bloger Igor Girkin zato meni, da se je Prigožin vrnil v Rusijo, da bi govoril z visokimi uradniki. S temi teorijami se strinjajo na Inštitutu za proučevanje vojne (ISW), kjer pravijo, da se ruske oblasti s Prigožinom verjetno še pogajajo o podrobnostih sporazuma.

"ISW ne more neodvisno potrditi, ali se je Prigožin res vrnil v Rusijo, vendar pa obstaja možnost, da se je za kratek čas vrnil v Rusijo, da bi se dogovoril o podrobnostih sporazuma, o katerem se je pogajal beloruski diktator Aleksander Lukašenko," pravi ISW.

9.43 Češka vlada izključila vse ruske športnike iz vseh tekmovanj na Češkem

Češka vlada je v sredo pozno zvečer sporočila, da je vsem športnikom, ki zastopajo Rusijo, prepovedala udeležbo na vseh tekmovanjih na Češkem, saj se "nadaljuje ruska invazija na Ukrajino". Hkrati pa športniki in ekipe, ki zastopajo Češko, ne smejo sodelovati na tekmovanjih v Rusiji, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.

9.22 Število mrtvih v Kramatorsku naraslo na 12, aretirali ruskega vohuna

Število mrtvih v torkovem ruskem napadu na Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je naraslo na 12, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V povezavi z napadom so po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega aretirali domnevnega ruskega vohuna. Ta naj bi ruski vojski poslal fotografijo restavracije, ki so jo nato zadele rakete. Grozi mu dosmrtni zapor.

Ukrajinske reševalne službe so davi izpod ruševin restavracije, ki je bila priljubljena med vojaki, novinarji in humanitarnimi delavci, potegnili še eno truplo, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. Reševanje se je s tem končalo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Število smrtnih žrtev napada je naraslo na 12, vključno s tremi najstniki, tremi kolumbijskimi državljani in neimenovanim ukrajinskim pisateljem. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je napad obsodil in napovedal, da bodo Rusiji poslali protestno noto. V napadu je bilo poleg tega ranjenih najmanj 60 ljudi.

Pred tem je Zelenski v sredo zvečer sporočil, da so v povezavi z napadom aretirali domnevnega ruskega vohuna. "Ukrajinska tajna služba je danes skupaj s posebnimi enotami policije aretirala osebo, ki je koordinirala teroristično dejanje," je dejal in dodal, da ga bodo obtožili izdaje. Po njegovih besedah si zaradi pomoči Rusiji pri uničevanju življenj zasluži "maksimalno kazen", kar pomeni dosmrtni zapor, navaja britanski BBC.

Napad na središče Kramatorska se je zgodil v torek zvečer, ko so ruske rakete zadele tamkajšnjo priljubljeno restavracijo. V času napada je bilo na območju, kjer so tudi stanovanjske hiše, veliko civilistov. Iz Kremlja so sicer v sredo sporočili, da ruska vojska napada zgolj objekte, ki so "tako ali drugače povezani z vojaško infrastrukturo".

Napad je terjal največje število smrtnih žrtev od aprila, ko je v ruskem raketnem napadu na stanovanjsko stavbo v Umanu v osrednji Ukrajini umrlo 23 ljudi, med njimi trije otroci. Kramatorsk, kjer je nekoč živelo 150 tisoč prebivalcev, je sicer zadnje večje mesto pod ukrajinskim nadzorom na vzhodu države in pomembno logistično središče ukrajinskih sil. Od fronte je oddaljeno le okoli 30 kilometrov.

7.47 Po Wagnerjevem uporu izginil ruski general

The Moscow Times poroča o aretaciji "pogrešanega" ruskega generala Sergeja Surovikina. Novice o tem sicer državni organi niso javno objavili.

Sergej Surovkin, ki je znan pod vzdevkom "general Armagedon", je namestnik poveljnika ruske vojske, ima pa tudi dobre odnose z voditeljem Wagnerja Jevgenijem Prigožinom, ki so, kot piše New York Times, dobro dokumentirani. V začetku tega leta je bil odstavljen s položaja vrhovnega poveljnika, a je ohranil vpliv pri vodenju vojnih operacij v Ukrajini.

Der russische 🇷🇺 General Sergej #Surowikin sei verhaftet worden, berichten zwei Quellen, teilte das russische 🇷🇺 DoD der „Moscow Times“ mit. pic.twitter.com/dLTj1LwJ0y — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) June 28, 2023

Eden od virov je mediju The Moscow Times dejal, da je Sergej Surovikin med državnim udarom podprl vodjo skupine Wagner Jevgenija Prigožina. Na vprašanje, kje se general nahaja trenutno, pa je dejal, da teh informacij ne more komentirati.

O aretaciji ruskega generala, ki ga niso videli vse od sobote, so sicer že pred tem poročali ruski vojaški blogerji. "Surovikin ni bil viden od sobote. Kje je general Armagedon, ni znano. Obstaja različica zgodbe, da ga zaslišujejo," so poročali blogerji.

Vladimir Romanov je dejal, da naj bi ga aretirali 25. junija, dan po uporu Wagnerja. Po njegovih besedah naj bi bil Surovikin v preiskovalnem priporu Lefortovo.

"Verjetno preživlja težke čase," ocenjuje obrambni in varnostni analitik Sky News, profesor Michael Clarke. "Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo s tem človekom. Ni se pojavil, odkar je v soboto dal izjavo, v kateri je wagnerjevce pozval, naj se vrnejo v svoje enote," je dejal Clarke.