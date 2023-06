Smrtonosni raketni napad na restavracijo, polno ljudi, število mrtvih narašča #vŽivo

BREAKING:



A Russian missile just struck a building in the city of Kramatorsk.



It hit a part of the building which is full of cafes and restaurants that are usually packed with people at this hour.



There could be many victims.



Via @OstapYarysh pic.twitter.com/xDpzHewe95 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.39 Raketa zadela restavracijo v Kramatorsku

6.37 Zelenski je razrešil vodjo ukrajinskega državnega podjetja za proizvodnjo orožja

Dve ruski raketi sta zadeli Kramatorsk, mesto v vzhodni Ukrajini, ena je padla na restavracijo v središču mesta. V napadu so bili ubiti najmanj štirje ljudje, med njimi en otrok. Najmanj 42 ljudi je bilo ranjenih. Ruševine še vedno preiskujejo.

Guverner vzhodne regije Doneck Pavlo Krilenko je dejal, da je bilo v času napada v restavraciji veliko civilistov, ostali so le kovinski tramovi in ​​ruševine, za katerimi še vedno iščejo žrtve. "Zdaj delamo na ugotavljanju števila ranjenih in morda mrtvih. To je središče mesta. To so bile restavracije, polne civilistov," je dejal.

"Po eksploziji sem pritekla sem. Vse je razneslo. Nič ni ostalo od stekla, oken in vrat. Vse, kar vidim, so uničenje, strah in groza. To je 21. stoletje," je za Reuters povedala Valentina, 64-letna lastnica restavracije.

⚡️Russian attack on civilian infrastructure on Kramatorsk. Rescuers at work, there might still be people under the rubble.



So far we know of 3 people dead (one of them a child) and 22 wounded - ministry of internal affairs.



Terrorist state continues terrorizing civilians.



📹-… pic.twitter.com/69dsCNMstg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2023

Kramatorsk je veliko mesto zahodno od frontne črte v regiji Doneck in ključni cilj pri vsakem ruskem napredovanju proti zahodu v poskusu zavzetja celotne regije. Mesto je bilo pogosta tarča ruskih napadov, vključno z napadom na mestno železniško postajo aprila 2022, v katerem je bilo ubitih 63 ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v skladu z odlokom, izdanim v torek zvečer, razrešil vodjo Ukroboronproma, državnega orožarskega konglomerata, Jurija Husjeva. Husjev je bil na tem položaju od decembra 2020.

Ukrajinski mediji poročajo, da bo njegov naslednik 31-letni Herman Smetanin, ki vodi tovarno oklepnih vozil v Harkovu. Uradne potrditve urada Zelenskega o zamenjavi za zdaj še ni.

Ukrajinski spletni časopis Ukrajinska pravda je poročal, da je Zelenski pričakoval, da bo Husjev povečal proizvodnjo balističnega raketnega sistema kratkega dosega Sapsan, vendar se to ni uresničilo. Kijev se je doslej zanašal predvsem na rakete zahodnih zaveznikov.