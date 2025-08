Ukrajinska obrambna obveščevalna služba trdi, da je pridobila strogo zaupne dokumente o najnovejši ruski strateški jedrski podmornici K-555 Knjaz Požarski. To je ruski predsednik Vladimir Putin pred nekaj več kot tednom dni osebno poslal opravljat bojne naloge. Gre sicer za podmornico razreda 955A Borej-A, ki postopoma nadomešča razrede Delta in Tajfun in je ključen del ruske jedrske triade.

170-metrska jedrska podmornica K-555 Knjaz Požarski se je aktivni sestavi ruske vojaške mornarice pridružila 24. julija, v uporabo pa jo je v Severodvinsku na severu Rusije pred dnevom mornarice, ruskim državnim praznikom, ki so ga praznovali v nedeljo, 27. julija, predal sam ruski predsednik Vladimir Putin.

Predaja podmornice K-555 Knjaz Požarski v uporabo ruski mornarici Foto: Reuters

Pomemben del jedrske triade

Šlo je za velik dogodek, saj podmornice posodobljenega razreda Borej-A predstavljajo pomembno posodobitev ruske jedrske triade. To ob strateških jedrskih podmornicah tvorijo še medcelinske balistične rakete in strateški bombniki, ki lahko nosijo rakete, opremljene z jedrskimi bojnimi glavami.

Jedrska podmornica K-555 Knjaz Požarski ima kot druge podmornice razreda 955A Borej-A sicer 16 lansirnih cevi za medcelinske balistične rakete R-30 Bulava, od katerih lahko vsaka nosi deset jedrskih bojnih glav.

Ukrajina: O novi podmornici vemo tako rekoč vse

Manj kot dva tedna po tem, ko je podmornica Knjaz Požarski postala uradni član 31. podmorniške divizije ruske severnomorske flote, je ukrajinska vojaška obveščevalna služba razkrila, da je pridobila strogo zaupne dokumente, ki razkrivajo številne skrivnosti nove okrepitve ruske jedrske triade.

Ruski predsednik Vladimir Putin v uporabo predaja novo jedrsko podmornico. Foto: Reuters

V objavi na družbenem omrežju Facebook so v nedeljo zapisali, da med drugim posedujejo:

- poimenske sezname članov posadke podmornice, vključno s podatki o položajih, kvalifikacijah in stopnji telesne usposobljenosti,



- navodila za posadko v primerih miru, aktivnega patruljiranja na morju v pripravljenosti ali bojnih nalog,



- podatke o strateški bojni razporeditvi delov podmornice, vključno z diagrami sistemov za preživetje in organizacijsko strukturo posadke,

- pravila za posadko v kabinah in prostorih, navodila za prevoz ranjenih članov posadke in tovora, postopke za vleko in druga delovna navodila,- inženirsko dokumentacijo,

- urnike posadke in dnevnike, ki dokumentirajo vsakodnevno dogajanje na krovu podmornice.

"Mit o ruskem imperiju"

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sporočila še, da so informacije o podmornici, ki so jih pridobili njeni agenti, ključnega pomena za odkrivanje lastnosti in predvsem tehničnih omejitev ne le omenjene podmornice, temveč tudi drugih plovil razreda Borej-A, ki so "ključnega pomena za ohranjanje mita o imperiju agresorske države Rusije".