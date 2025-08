Svojci pogrešajo 38-letnico

Policisti Policijske postaje Bled so bili danes okoli 14.30 obveščeni, da je pogrešana 38-letna Irma Perko iz Stare Fužine iz Občine Bohinj, so sporočili s PU Kranj.

Navedli so, da je pogrešana visoka okoli 168 centimetrov, suhe postave in ima dolge svetle lase. Ob odhodu je bila po vsej verjetnosti oblečena v temna oblačila in obuta v bele natikače. S seboj naj bi imela žensko torbico.

Od doma naj bi se danes okoli 11. ure odpeljala z avtomobilom znamke Hyundai, tip I30, sive barve, registrska številka KRCZ-426. Po zadnjih podatkih, s katerimi razpolaga policija, je bila z avtomobilom nazadnje opažena danes okoli 14.45 na območju Bohinjske Bistrice.

Ker oseba z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policisti javnost prosijo za pomoč. "Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Bled, telefon 04/575 72 00 ali pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so navedli.