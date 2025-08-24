Nova smrt v slovenskih gorah. Znano je, kdo je umrl.

V v soboto se je na območju gorskega pobočja Košuta v Karavankah smrtno ponesrečil 47-letni češki pohodnik.

V soboto nekaj pred 19. uro so bili policisti obveščeni, da češki pohodniki med seboj pogrešajo 47-letnega pohodnika, na območju gorskega pobočja Košute, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

47-letnik se je ločil od skupine

Po podatkih, s katerimi so razpolagali policisti, so bili pohodniki nazadnje skupaj na gori Veliko Kladivo, potem pa se je 47-letnik odpravil proti planini Dolga njiva, kjer bi se ponovno dobili. Ker ga ob njihovem prihodu tja, tam ni bilo, so zaprosili za pomoč.

Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je poleg tržiških policistov in gorskih reševalcev GRS Tržič, sodelovala še ekipa za reševanje v gorah GRZS, v kateri je bil tudi gorski policist.

Truplo je opazila posadka helikopterja.

Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1.900 metrov, opazila moško truplo.

Z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da gre za 47-letnega češkega pohodnika s te skupine, ki je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo.

S helikopterjem Letalske policijske enote je bilo truplo prepeljano v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.