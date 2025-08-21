Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
21. 8. 2025,
11.39

Četrtek, 21. 8. 2025, 11.39

50 minut

V gorah reševali Italijana in Avstrijca, stara 76 let

V gorah je treba biti previden in upoštevati vse okoliščine, od opreme do fizične pripravljenosti in tudi vremena.

V gorah je treba biti previden in upoštevati vse okoliščine, od opreme do fizične pripravljenosti in tudi vremena.

Foto: Letalska policijska enota GPU

Gorska reševalna ekipa je v sredo dvakrat poletela z Brnika in pomagala pri reševanju tujih pohodnikov. V obeh primerih sta se poškodovala in končala v jeseniški splošni bolnišnici.

Ekipo za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, so v sredo nekaj čez 12. uro obvestili o 76-letnem pohodniku, državljanu Italije, ki mu je med sestopanjem s Kredarice v dolino Vrata, na poti čez Prag, zdrsnilo.

Med padcem po skalnatem pobočju se je poškodoval. Pomoč so mu nudili tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana. V nadaljevanju so ga s helikopterjem Letalske policijske enote odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Drugemu na pomoč iz Tržiča

Ekipa za reševanje v gorah z Brnika so nato poklicali še okoli 14. ure in sporočili, da je 76-letni pohodnik, državljan Avstrije, na poti od Košutnikovega turna proti Dolgi njivi padel in se telesno poškodoval.

Pomoč so mu nudili tudi gorski reševalci GRS Tržič. Tudi njega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, policisti pa bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Jubilejna na Prisank
Novice Nemci ujeti na eni od najtežjih planinskih poti v Sloveniji
Dacia Duster, GRS, Tolmin
Sportal 82 intervencij, 30 hudo poškodovanih: kaj je razlog za porast poškodb v gorah?
Reševalni helikopter na Vršiču
Novice Hrvaška plezalka se je na Vršiču hudo poškodovala #foto
