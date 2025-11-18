Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so v ponedeljek posredovali v 82 nujnih primerih, na številko 113 pa prejeli 328 klicev. Skupaj s kriminalisti so tudi uspešno preiskali več vlomov na območju Trebnjega in priprli 27-letnega osumljenca.

Policiste in kriminaliste PU Novo mesto so v noči na 30. julij letos obvestili o več vlomih na območju Trebnjega. Neznanci so vlomili v gostinski lokal ter odtujili sef z okoli 5.000 evri in dokumenti. V prostoru podjetja so ukradli avtomobilsko prikolico in z dvorišča stanovanjske hiše samokolnico.

Hišna preiskava v naselju Vejar

V vseh primerih so policisti in kriminalisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi in izvajali številne druge aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi ugotovitev so s pridobljeno odredbo sodišča 14. novembra opravili hišne preiskave na naslovu bivanja 27-letnega osumljenca in mladoletnega osumljenca v naselju Vejar.

Med hišno preiskavo so našli in zasegli iskani predmet. Zasegli so tudi več preostalih predmetov (mobilne telefone, več kosov zlatnine in tablični računalnik), za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora in za katere prav tako sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

27-letnika so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo, z vsem pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pretep v gostinskem lokalu

Sinoči so policisti novomeške policijske uprave okoli 22.30 po klicu na pomoč ukrepali tudi v gostinskem lokalu v Semiču, kjer naj bi se pretepalo več oseb.

Črnomaljski policisti so se takoj odzvali, preprečili nadaljnje pretepanje, zoper dva udeleženca uporabili prisilna sredstva ter vzpostavili javni red in mir. 26-letnemu nasilnežu so odvzeli prostost in ga pridržali. Lažje poškodovanega 40-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zdravniško pomoč so nudili tudi policistu, ki ga je med posredovanjem ugriznil 26-letnik. Policisti vse okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Skupno so pri Policijski upravi Novo mesto v ponedeljek obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so moped kršitelju cestnoprometnih predpisov in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin. Posredovali so še zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.