Kaj potrebujete za udoben postanek na poti?

Evropska agencija za varnost v cestnem prometu priporoča, da se po vsakih dveh urah neprekinjene vožnje opravi vsaj 15-minutni postanek. Ta ni namenjen le fizičnemu raztezanju, temveč predvsem ohranjanju mentalne svežine in zmanjševanju tveganja za napake med vožnjo. Najbolj priročna lokacija za udoben postanek so seveda bencinski servisi, zato ne preseneča podatek, da tudi na slovenskih bencinskih servisih narašča število nakupov, ki niso povezani s točenjem goriva. Hiter in kakovosten prigrizek, odlična kava ali drug napitek – to najpogosteje kupujemo, ko se na kratko ustavimo.

Kakovost in prilagajanje lokalnim okusom

MOL Fresh Corner je nastal kot odgovor na spreminjajoče se navade voznikov, ki ob postankih poleg goriva pričakujejo tudi kakovostno kavo, prigrizke in hrano za s seboj. Letos praznuje 10. rojstni dan in v MOL so ponosni, da je koncept danes prepoznan kot sinonim za udoben postanek na poti s poudarkom na kakovosti in prilagajanju lokalnim okusom.

Na slovenski trg je Fresh Corner vstopil leta 2016, najprej na MOL bencinskem servisu v Murski Soboti in Rožni Dolini pri Novi Gorici. Danes je celovita ponudba Fresh Corner prisotna že na več kot 60 bencinskih servisih MOL in INA v slovenski mreži, na dodatnih 17 lokacijah pa sta strankam na voljo dva najbolj priljubljena izdelka – Fresh Corner kava in Fresh Corner hot dog. Do konca letošnjega leta bo MOL končal prenove notranjih prostorov na 16 bencinskih servisih, ki sledijo 16 lokacijam, ki so popolno prenovo doživeli v letu 2024. Hkrati s prenovo prostorov se na bencinski servis vpelje tudi celovita ponudba Fresh Corner. Cilj ostaja jasen – celovito ponudbo Fresh Corner uvesti na vse bencinske servise MOL in INA v Sloveniji, ki jih je več kot 130.

Vsako sekundo pripravijo dve skodelici kave Fresh Corner

Osrednja izdelka Fresh Cornerja – tako na ravni Skupine MOL kot v Sloveniji – sta kava in hot dog, ki sta postala stalnica na poteh voznikov. V letu 2024 je celotna maloprodajna mreža v Skupini MOL prodala kar 65 milijonov skodelic kave in 43 milijonov hot dogov, kar pomeni, da v povprečju vsako sekundo pripravijo dve skodelici kave. Slovenci na bencinskih servisih MOL in INA najraje naročimo kavo z mlekom, med hot dogi pa klasični okus, XXL papriko in cheddar, ki jim sledi piščančji hot dog. Na zadnjega in njegove odlične rezultate so v MOL v Sloveniji še posebej ponosni, saj so ga v ponudbo Fresh Corner vpeljali prav na pobudo slovenskega trga.

Foto: MOL Slovenija

Sodelovanje s strankami je ključ do uspeha

Fresh Corner svojo ponudbo nenehno prilagaja potrebam svojih strank, ki jih tudi skrbno spremlja – lani so predstavili dve novi značilni mešanici kave, 100 % arabico in mešanico arabice in robuste, pri izboru katerih je sodelovalo več kot dva tisoč potrošnikov iz šestih držav. V MOL stavijo na sodelovanje s strankami ter upoštevanje lokalnih okusov in gastronomske kulture, za katere menijo, da so temelj uspeha koncepta Fresh Corner. Zato seveda ne preseneča, da skrbno izbirajo sestavine. Fresh Corner 100 % arabica ni samo nadvse okusna, temveč tudi trajnostno pridelana. Certifikat Rainforest Alliance zagotavlja, da kavna zrna prihajajo s trajnostno naravnanih kmetij, kjer imajo glavno besedo varovanje okolja, dobrobit kmetov in družbena odgovornost. Skrbno izbrana zrna pražijo v lastni pražarni Roastar, ki jim omogoča popoln nadzor nad kakovostjo končnega izdelka.

V MOL so prepričani, da prihodnost bencinskih servisov ni le v zanesljivi oskrbi z gorivi, temveč tudi v ponudbi, ki izboljša potovalno izkušnjo. Zato bodo Fresh Corner tudi v prihodnje razvijali v skladu z lokalnimi okusi, sezonskimi trendi in potrebami strank, ki so na poti.