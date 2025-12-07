Kamniška policista sta v petek ponoči ob kontroli bencinskega servisa na območju Komende zaznala, da vanj skušata vlomiti dve osebi. Med poskusom bega so policisti prijeli 37-letnega državljana Srbije, ki ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Drugemu osumljencu je uspelo pobegniti, policija njegovo identiteto še ugotavlja.

Ob kontroli bencinskega servisa na območju Komende sta kamniška policista ugotovila, da sta dve osebi skušali nasilno vstopiti skozi vrata bencinskega servisa. Ob prihodu policistov sta osumljena pričela bežati, enega so policisti ujeli. Na kraj je prispelo več patrulj, ki so v nadaljevanju našle vozilo, ki sta ga uporabljala osumljenca in v katerem je bilo še več vlomilskega orodja, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja poskusa velike tatvine in zbirajo obvestila za ugotovitev identitete pobeglega osumljenca. Za prijetega osumljenca so odredili pridržanje in ga bodo po vseh zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.