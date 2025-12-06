Hrvaška, slovenska in madžarska policija še vedno iščejo 40-letnega Josipa Oršušiča, ki je v četrtek zvečer v hrvaškem Medžimurju ustrelil dve ženski, od katerih je ena kasneje umrla, druga pa se v bolnišnici bori za življenje. Oršuš je na begu in je oborožen,

V Murskem Središću v Medžimurju ob meji s Slovenijo je 40-letni Josip Oršuš v četrtek zvečer ustrelil dve ženski, od katerih je ena kasneje umrla, druga pa se v bolnišnici bori za življenje. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom, žrtvi pa sta bili po pisanju lokalnih medijev napadalčeva partnerka in njena sestra.

Net.hr poroča, da se je Oršuš najprej sprl s partnerko, nakar je odšel do avta in se vrnil s puško. 29-letno partnerko naj bi ustrelil v hiši, potem pa naj bi na cesti ustrelil še njeno leto dni mlajšo sestro, ki je skušala pobegniti.

Hrvaški mediji so včeraj poročali, da je Oršuš ustrelil in ubil svojo 29-letno partnerko, a je zdaj znano, da je pod streli umrla njena 28-letna sestra, ki je bila v času napada tudi noseča. Obe ženski že imata po tri otroke.

Iskali so ga tudi ponoči

Vozilo znamke Opel Astra, s katerim je pobegnil Oršuš, so včeraj našli v Sloveniji, 16 kilometrov od kraja zločina. V iskalno akcijo so vključene vse razpoložljive sile, specialne enote, droni in iskalni psi. V akciji sodelujejo policisti Policijske uprave Murska Sobota, zaradi morebitnega pobega pa je hrvaška policija za pomoč zaprosila tudi madžarske kolege.

Vodja Policijske postaje Mursko Središće Miljenko Vrbanec je v Dnevniku Nove TV nagovoril morilca: "Če to vidi ali sliši, bi bilo v njegovem interesu, da se preda najbližjim policistom in to rešimo na dober način." Oršuša so iskali tudi ponoči.

Policija poziva državljane, naj se oboroženemu ubežniku ne približujejo, v primeru, da ga opazijo, pa naj takoj pokličejo na številko 192. Tudi slovenska policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.

Večkratni storilec kaznivih dejanj bi se moral zglasiti v zaporu

40-letni Oršuš je policiji dobro znan kot večkratni storilec kaznivih dejanj, saj ima kar 35 zabeleženih prijav, večinoma zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

Po informacijah policije bi se moral prav na dan zločina zglasiti v zaporu na prestajanju enoletne kazni zaradi tatvine.

Že 17. femicid letos

Na tragičen dogodek so se odzvale tudi pristojne institucije. Varuhinja človekovih pravic za enakost spolov je poudarila, da je to že 17. femicid na Hrvaškem v letu 2025, in vsak tak primer označila za "poraz sistema".

Minister za pravosodje Damir Habijan je obsodil kaznivo dejanje in poudaril, da si morajo vsi v sistemu bolj prizadevati za preprečevanje takšnih dejanj.

Minister za notranje zadeve Davor Božinović se je medtem sestal s predstavniki romske skupnosti in lokalnih oblasti z namenom, da bi obravnavali težave na nekaterih območjih.