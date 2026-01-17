Podpisan trgovinski dogovor med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je danes v paragvajski prestolnici Asuncion z zunanjimi ministri Argentine, Brazilije, Urugvaja in Paragvaja podpisal trgovinski dogovor med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. Voditelji EU in Paragvaja so ob tem poudarili njegov pomen v negotovem svetu.

Šefčovič je z ministri četverice južnoameriških držav, ki sestavljajo Mercosur, podpisal partnerski sporazum in začasni trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom. Pri prvem gre za celovit sporazum, ki vsebuje določbe o političnem sodelovanju in trgovini, drugi pa vključuje zgolj zadeve, povezane s trgovino in naložbami.

Trgovinski sporazum bo začel veljati, ko ga bo potrdil še Evropski parlament in ko bodo države Mercosurja dokončale svoje interne postopke, pri čemer ga je mogoče začeti uporabljati že pred tem. Partnerski sporazum EU-Mercosur pa bo začel veljati šele po tistem, ko ga bodo v skladu z nacionalnimi postopki ratificirale vse države članice unije. Takrat bo začasni trgovinski sporazum prenehal veljati.

Von der Leyen: Vzpostavljamo največje prostotrgovinsko območje na svetu

"Vzpostavljamo največje prostotrgovinsko območje na svetu. Ustvarjamo trg s 700 milijoni prebivalcev, ki je vreden skoraj 20 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda," je na slovesnosti ob podpisu povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Izbiramo pravično trgovino namesto carin, izbiramo produktivno in dolgoročno partnerstvo namesto izolacije, predvsem pa je naš namen zagotoviti resnične in otipljive koristi našim prebivalcem in podjetjem," je povedala in dodala, da EU in Mercosur s tem pošiljata jasno sporočilo svetu.

Podobno je menil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je na slovesnosti v Asuncionu poudaril, da organizaciji s sporazumom svetu pošiljata sporočilo o obrambi na pravilih temelječe proste trgovine, multilateralizma in mednarodnega prava kot temeljev za odnose med državami in regijami.

"Ta sporazum morda res prihaja pozno, vendar prihaja v najbolj primernem trenutku," je povedal ob podpisu sporazuma, o katerem sta se strani pogajali četrt stoletja.

Paragvajski predsednik Santiago Pena, ki trenutno predseduje Mercosurju, pa je dejal, da današnji podpis spričo napetosti v svetu pošilja "jasno sporočilo v podporo mednarodni trgovini kot dejavniku sodelovanja".

Kdo je bil prisoten od podpisu dogovora?

Slovesnosti sta udeležila tudi argentinski predsednik Javier Milei, ki je v nagovoru izpostavil vlogo italijanske premierke Giorgie Meloni pri dokončanju dogovora, in urugvajski predsednik Yamandu Orsi.

Brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, ki je von der Leyen v petek gostil v Braziliji, pa na slovesnosti ob podpisu ni bilo. Je pa na družbenem omrežju X danes zapisal, da sporazum predstavlja "zmago multilateralizma".

V skladu z dogovorom bodo Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj postopoma odpravili carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami. Obenem bo lahko Bruselj začasno zamrznil izvajanje carinskih ugodnosti za proizvod, za katerega bodo ugotovili, da obstaja grožnja resnega škodovanja evropskemu trgu.

EU je dogovor z Mercosurjem podpisala kljub nasprotovanju nekaterih držav članic, vključno s Francijo, in evropskih kmetov, ki na protestih še naprej svarijo pred nelojalno konkurenco iz Južne Amerike. Ukrepe za zaščito pred morebitnimi posledicami sporazuma z južnoameriškim trgovinskim blokom zahtevajo tudi slovenski kmetje, ki se bodo v ponedeljek sestali s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić.