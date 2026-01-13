Moldavska predsednica bi se združila z Romunijo

Moldavska predsednica Maia Sandu je v nedeljskem pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics dejala, da bi glasovala za združitev s sosednjo Romunijo, članico EU in Nata, če bi o tem vprašanju potekal referendum. Ob tem je priznala, da glede na trenutne ankete večina ljudi združitve ne bi podprla.

Proevropska predsednica Moldavije je v preteklosti večkrat opozorila na rusko vmešavanje v to nekdanjo sovjetsko republiko s približno 2,4 milijona prebivalcev, večinoma romunsko govorečimi, ki leži med Romunijo in Ukrajino.

Zaprosili za članstvo v EU

V nedeljskem pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics (Preostalo je politika) je Sandu povedala, da je "za majhno državo, kot je Moldavija, vse težje preživeti kot demokracija, suverena država in se upreti Rusiji", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če bi imeli referendum, bi glasovala za združitev z Romunijo," je dejala Sandu. Ob tem je sicer priznala, da glede na ankete "večina ljudi danes ne bi podprla združitve Moldavije z Romunijo".

Moldavija je pod vodstvom Sandu zaprosila za članstvo v Evropski uniji, kar je sama v podkastu opisala kot "bolj realističen cilj". Pogovori o pridružitvi so se začeli lani.

Njena stranka je septembra lani prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah, s čimer je Moldavija ohranila svojo proevropsko vizijo. Sandu je svoj drugi mandat na položaju predsednice države dobila leta 2024. Od začetka ruskega napada na Ukrajino je Moldavija večkrat poročala o kršitvah v njenem zračnem prostoru, potem ko so droni strmoglavili na njena tla in leteli čez njeno ozemlje.

Moldavija je bila v preteklosti že del Romunije, tudi v medvojnem obdobju pred drugo svetovno vojno, zatem pa si jo je priključila Sovjetska zveza. Neodvisnost je razglasila leta 1991.