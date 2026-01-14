Kanadskega pevca Shawna Mendesa so pred dnevi ujeli med sproščenim sprehodom v družbi nove spremljevalke, brazilske igralke in manekenke Brune Marquezine. Zvezdnika sveže romance ne skrivata več in več kot očitno uživata v družbi drug drugega.

27-letni kanadski pevec in glasbenik Shawn Mendes se je v družbi 30-letne brazilske igralke, filmske ustvarjalke in manekenke Brune Marquezine (njeno pravo ime je Bruna Reis Maia) v sproščenem vzdušju in bosonog sprehodil po enem izmed parkov v Los Angelesu. Slavnega pevca so v družbi Brazilke ujeli že decembra lani v Riu, zdaj pa zvezdnika ljubezni ne skrivata več pred očmi javnosti.

Shawn Mendes and Bruna Marquezine in Los Angeles. pic.twitter.com/vup8LcsV9N — 📸 (@metgalacrave) January 12, 2026

Nov zvezdniški par so fotografi ujeli na sproščenem sprehodu v Los Angelesu, s fotografij pa je razvidno, da ju prisotnost mimoidočih in paparacev ni pretirano motila. Mendes si je med sprehodom sezul tudi obutev in jo nosil v eni roki, z drugo pa je za roko držal svojo novo izbranko. Brazilka, ki je bila pred leti v razmerju z brazilskim nogometnim zvezdnikom Neymarjem Jr., je bila oblečena v črno športno opravo, s katero je poudarila svojo izklesano postavo.

Zvezdnica filma Blue Beetle, ki je že leta 2000 kot ena od otroških anketark nastopila v otroški oddaji Gente Inocente in bila del igralske zasedbe v več telenovelah, si je za športni modrček zataknila sončna očala, naramnice pa si je na neki točki potegnila z ramen, morda tudi zato, da bi se izognila sledem porjavelosti. Tudi Mendes je z oblačili poudaril svojo sproščenost, saj si je nadel kapo s ščitkom v bordo barvi ter si odpel zgornje gumbe na rjavi srajci, ki jo je kombiniral z dolgimi sivimi hlačami.

we're about to get his best love album pic.twitter.com/lzXSApX2lI — Shawn Mendes photos (@shawnmndessa) January 7, 2026

Mladi kanadski zvezdnik je bil nekaj let v zelo javnem razmerju s svojo stanovsko glasbeno kolegico, ameriško pevko kubanskih korenin Camilo Cabello, s katero sta skupaj ustvarila tudi eno izmed večjih ljubezenskih uspešnic zadnjih nekaj let, in sicer skladbo Señorita. Shawn Mendes je lani s sedmo koncertno turnejo On The Road Again predstavljal svoj peti studijski album Shawn. Turnejo je začel 2. avgusta 2025 v Prištini na Kosovu in jo končal 17. oktobra 2025 v Los Angelesu v Kaliforniji ter z njo nastopil na dvajsetih prizoriščih, tako v Evropi kot v Severni Ameriki.