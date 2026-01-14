Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
14. 1. 2026,
11.03

Brazilija Kanada Los Angeles zvezdniki Bruna Marquezine romanca pevec Shawn Mendes

Sreda, 14. 1. 2026, 11.03

50 minut

Nov par na zvezdniški sceni: Shawna Mendesa ujeli v družbi postavne brazilske igralke

Avtor:
A. P. K.

Shawn Mendes, glasbenik | Shawn Mendes | Foto Guliverimage

Shawn Mendes

Foto: Guliverimage

Kanadskega pevca Shawna Mendesa so pred dnevi ujeli med sproščenim sprehodom v družbi nove spremljevalke, brazilske igralke in manekenke Brune Marquezine. Zvezdnika sveže romance ne skrivata več in več kot očitno uživata v družbi drug drugega.

27-letni kanadski pevec in glasbenik Shawn Mendes se je v družbi 30-letne brazilske igralke, filmske ustvarjalke in manekenke Brune Marquezine (njeno pravo ime je Bruna Reis Maia) v sproščenem vzdušju in bosonog sprehodil po enem izmed parkov v Los Angelesu. Slavnega pevca so v družbi Brazilke ujeli že decembra lani v Riu, zdaj pa zvezdnika ljubezni ne skrivata več pred očmi javnosti.

Nov zvezdniški par so fotografi ujeli na sproščenem sprehodu v Los Angelesu, s fotografij pa je razvidno, da ju prisotnost mimoidočih in paparacev ni pretirano motila. Mendes si je med sprehodom sezul tudi obutev in jo nosil v eni roki, z drugo pa je za roko držal svojo novo izbranko. Brazilka, ki je bila pred leti v razmerju z brazilskim nogometnim zvezdnikom Neymarjem Jr., je bila oblečena v črno športno opravo, s katero je poudarila svojo izklesano postavo.

Zvezdnica filma Blue Beetle, ki je že leta 2000 kot ena od otroških anketark nastopila v otroški oddaji Gente Inocente in bila del igralske zasedbe v več telenovelah, si je za športni modrček zataknila sončna očala, naramnice pa si je na neki točki potegnila z ramen, morda tudi zato, da bi se izognila sledem porjavelosti. Tudi Mendes je z oblačili poudaril svojo sproščenost, saj si je nadel kapo s ščitkom v bordo barvi ter si odpel zgornje gumbe na rjavi srajci, ki jo je kombiniral z dolgimi sivimi hlačami.

Mladi kanadski zvezdnik je bil nekaj let v zelo javnem razmerju s svojo stanovsko glasbeno kolegico, ameriško pevko kubanskih korenin Camilo Cabello, s katero sta skupaj ustvarila tudi eno izmed večjih ljubezenskih uspešnic zadnjih nekaj let, in sicer skladbo Señorita. Shawn Mendes je lani s sedmo koncertno turnejo On The Road Again predstavljal svoj peti studijski album Shawn. Turnejo je začel 2. avgusta 2025 v Prištini na Kosovu in jo končal 17. oktobra 2025 v Los Angelesu v Kaliforniji ter z njo nastopil na dvajsetih prizoriščih, tako v Evropi kot v Severni Ameriki.

Brazilija Kanada Los Angeles zvezdniki Bruna Marquezine romanca pevec Shawn Mendes
