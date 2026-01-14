Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
14. 1. 2026,
12.04

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles OI 2028 Casey Wasserman

Sreda, 14. 1. 2026, 12.04

18 minut

Organizatorji obljubljajo cenovno dostopne vstopnice za OI 2028

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Los Angeles 2028 OI | Mesto angelov se pripravlja na veliki športni spektakel. | Foto Reuters

Mesto angelov se pripravlja na veliki športni spektakel.

Foto: Reuters

Vodstvo olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu je v torek obljubilo "cenovno dostopne in vključujoče" igre. Organizatorji so se pripravljali na odprtje registracije za loterijo za nakup vstopnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik LA28 Casey Wasserman je dejal, da bo milijon vstopnic za olimpijske in paraolimpijske igre naprodaj po ceni 28 dolarjev (24 evrov), medtem ko bo tretjina od približno 14 milijonov vstopnic, ki bodo v prodaji, stala 100 dolarjev (86 evrov) ali manj.

"Že od začetka smo bili jasni, napovedali smo ugoden dostop do teh iger, ker te igre pripadajo vsem," je dejal Wasserman. "Igre morajo biti cenovno dostopne in vključujoče."

Casey Wasserman sporoča, da OI 2028 pripadajo vsem. | Foto: Reuters Casey Wasserman sporoča, da OI 2028 pripadajo vsem. Foto: Reuters

Wasserman je govoril v senci zgodovinskega Los Angeles Coliseuma na predvečer prvega koraka k prodaji vstopnic. Danes ob 7. uri po lokalnem času (16.00 po srednjeevropskem) se bodo navijači z vsega sveta lahko registrirali za možnost nakupa vstopnic, prodaja se bo začela aprila.

Prodaja vstopnic za OI 2028 se bo začela aprila. | Foto: Reuters Prodaja vstopnic za OI 2028 se bo začela aprila. Foto: Reuters

Registrirani navijači bodo sodelovali v žrebanju, v katerem bodo naključno dodeljeni časovni termini za nakup vstopnic za tekme.

Nogomet splošno
Sportal Fifa določila kvote za olimpijski turnir 2028
Olimpijski krogi, olimpijske igre - splošna
Sportal Košarkarski turnir na OI 2028 že pred odprtjem iger
Los Angeles OI 2028 Casey Wasserman
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.