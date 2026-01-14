Vodstvo olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu je v torek obljubilo "cenovno dostopne in vključujoče" igre. Organizatorji so se pripravljali na odprtje registracije za loterijo za nakup vstopnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik LA28 Casey Wasserman je dejal, da bo milijon vstopnic za olimpijske in paraolimpijske igre naprodaj po ceni 28 dolarjev (24 evrov), medtem ko bo tretjina od približno 14 milijonov vstopnic, ki bodo v prodaji, stala 100 dolarjev (86 evrov) ali manj.

"Že od začetka smo bili jasni, napovedali smo ugoden dostop do teh iger, ker te igre pripadajo vsem," je dejal Wasserman. "Igre morajo biti cenovno dostopne in vključujoče."

Casey Wasserman sporoča, da OI 2028 pripadajo vsem. Foto: Reuters

Wasserman je govoril v senci zgodovinskega Los Angeles Coliseuma na predvečer prvega koraka k prodaji vstopnic. Danes ob 7. uri po lokalnem času (16.00 po srednjeevropskem) se bodo navijači z vsega sveta lahko registrirali za možnost nakupa vstopnic, prodaja se bo začela aprila.

Prodaja vstopnic za OI 2028 se bo začela aprila. Foto: Reuters

Registrirani navijači bodo sodelovali v žrebanju, v katerem bodo naključno dodeljeni časovni termini za nakup vstopnic za tekme.