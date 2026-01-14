Na družbenem omrežju smo zasledili zapis matere, katere mladoletni sin se je znašel v stiski. Po njenih besedah ga je v šoli starejši učenec najprej izzval k pretepu. Ko se je umaknil na šolsko stranišče, mu je sledil in tam iz torbe potegnil pištolo. Dogodek, ki se je zgodil na eni od trboveljskih osnovnih šol, je mama prijavila na Center za socialno delo in na policijo. Na Policijski upravi Ljubljana so za Siol.net potrdili, da so o dogodku obveščeni in zadevo preiskujejo. Po njihovih informacijah je otrok v šolskih prostorih vrstnikom razkazoval igračo v obliki orožja.

Na eni od trboveljskih osnovnih šol se je v torek zgodil incident. Po besedah matere je njenega sina starejši učenec najprej izzval k pretepu. Ker se je sin želel konfliktu izogniti, se je umaknil v drugo nadstropje v šolsko stranišče, kamor mu je starejši učenec sledil. Tam je iz torbe potegnil pištolo, dogajanje opisuje mama, katere sin je bil, kot je zapisala sama, žrtev resnega varnostnega incidenta. Dodala je, da ne ve, kakšna je bila pištola.

Prijava na policijo in CSD

Ker se je njen sin znašel v resni stiski in strahu, je podala prijavo na Center za socialno delo in na policijo. Prav tako je o incidentu obvestila ravnateljico, učiteljico in šolsko svetovalno službo.

Ko pravi, se je o dogodku na družbenem omrežju Facebook razpisala z namenom ozaveščanja staršev. "Takšni dogodki niso nekaj, kar bi smeli zmanjševati ali prezreti. Pomembno je, da se starši z otroki pogovarjamo o nasilju, grožnjah in o tem, da v šolo ne sodijo nevarni predmeti. Prav tako je pomembno, da otroci vedo, da morajo o vsakem strahu ali grožnji takoj obvestiti odrasle," je zapisala.

Policija: O dogodku še zbiramo obvestila

Na ljubljanski policijski upravi so za Siol.net potrdili, da so v tem tednu prejeli obvestilo, da je v eni izmed izobraževalnih ustanov na območju Policijske postaje Trbovlje otrok v šolskih prostorih vrstnikom razkazoval igračo v obliki orožja. Več podrobnosti zaradi interesa postopka in varstva osebnih podatkov mladoletnih oseb niso izdali.

"Policisti so opravili prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti in o dogodku še zbirajo obvestila. Z do sedaj zbranimi obvestili niso potrdili, da bi bili izpolnjeni vsi elementi protipravnega ravnanja otroka. V sodelovanju z drugimi deležniki bodo izvedli vse ukrepe za zagotovitev varnosti otrok," so zapisali na PU Ljubljana.

Poudarili so, da v primerih, kjer so udeleženi otroci, policija sodeluje tako s starši kot s šolami in drugimi institucijami ter izvaja ukrepe za zagotovitev varnosti otrok v širšem šolskem območju. "Razumeti je treba, da gre pri tej tematiki za različne izvršitvene oziroma pojavne oblike nasilja, do katerega ima policija ničelno toleranco, zato temeljito obravnava vsak primer posebej."

Policija svetuje



Z otroki se je treba ves čas pogovarjati, da otrok zaupa staršem ali skrbnikom – tako bo tudi sam zaupal in povedal, kar se mu je zgodilo. Vloga starša pa je, da mu stoji ob strani, mu pomaga in otroka hkrati uči odgovornega ravnanja. Hkrati pozivamo vse žrtve kaznivih dejanj ter tudi druge osebe, ki imajo informacije o kakršnih koli dejanjih z elementi nasilja ali drugih kaznivih ravnanjih, naj o tem nemudoma obvestijo policijo.



Več o različnih oblikah nasilja nad mladostniki, spletni kriminaliteti ter preventivni nasveti so dostopni tukaj

Kaj pravijo na šoli?

V Trbovljah so tri osnovne šole, kjer smo preverili, ali se je opisani incident zgodil pri njih in kako so ukrepali.

Na OŠ Trbovlje so zatrdili, da se incident ni zgodil pri njih. "Incident se ni zgodil na OŠ Trbovlje, z njim sem bila seznanjena preko družbenih omrežjih. Pridružujem se mnenju enega od komentarjev na omrežjih - vzgoja se začne in konča doma. Šole pa naj bi bile s svojim vzgojnim delovanjem samo podaljšana roka staršev. Lahko rečem, da je v današnjih časih to zelo težko, ker so predvsem starši vzgojno zahtevnih otrok pogosto zelo zaščitniški in nekooperativni. Verjamem, da šola je oziroma bo ustrezno reagirala. Na šolah pričakujemo, da ob tem ustrezno reagirajo oziroma se aktivno vključijo tudi ostale pristojne institucije, kot je CSD, ministrstvo in policija," je pojasnila ravnateljica šole.

Odgovor OŠ Tončke Čeč in odgovor OŠ Ivana Cankarja še čakamo.

Nov teden, nov primer nasilja

