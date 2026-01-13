Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
13. 1. 2026,
19.23

Torek, 13. 1. 2026, 19.23

Tragedija na avstrijskem Štajerskem: 34-letno fitnes trenerko našli mrtvo

Johanna G.

Avstrijsko Štajersko pretresa novica o smrti fitnes trenerke iz okolice Lipnice. Od petka pogrešano Johanno G. so danes našli mrtvo. Policija je potrdila, da je za njeno smrt odgovoren 30-letni pripadnik elitne avstrijske policijske enote Cobra.

34-letna Johanna G. iz Tillmitscha v okolici Lipnice je izginila v petek zvečer, njena mati pa je naslednji dan prijavila izginotje. Preiskava je razkrila, da je bila zadnja oseba, s katero je bila pogrešana v stiku, 30-letni policist iz avstrijske specialne enote Cobra. Spoznala sta se prek aplikacije za zmenke, čeprav je bil osumljenec v resni zvezi, poročajo avstrijski mediji.

Priznanje osumljenca

Osumljenega policista so zaradi nasprotujočih si izjav aretirali v ponedeljek, potem ko je sprva zanikal, da bi se srečal s pogrešano Johanno. Šele ko je ujemanje podatkov o lokaciji iz obeh mobilnih telefonov potrdilo njuno srečanje, je med policijskim zaslišanjem priznal, da je Johanno ubil med intimnim odnosom v avtomobilu. Po njegovih besedah je šlo za dogovorjeno erotično igro davljenja, ki se je končala tragično. Po dogodku je njeno truplo zakopal, policija ga je našla danes.

Johanna G. je enega izmed videoposnetkov, ki ga je objavila na družbenem omrežju X, posnela v Mariboru:

Pri hišni preiskavi so pri osumljencu našli dve pištoli, od katerih je bila ena prijavljena kot ukradena že od leta 2017. V javnosti krožijo tudi govorice, da je bila Johanna noseča, a policija tega za zdaj ni potrdila.

Preiskava je v teku zaradi suma umora.

Novembra lani je avstrijsko Štajersko pretresla smrt 31-letne avstrijske vplivnice Stefanie P., ki jo je v stanovanju v Gradcu umoril njen nekdanji fant, 31-letni Slovenec Patrik M. Njeno truplo je stlačil v kovček in ga zakopal v gozdu v okolici Majšperka v Sloveniji.

vplivnica Stefanie P.
vplivnica Stefanie P.
