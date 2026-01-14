Najdaljši zdravniški stavki v zgodovini Slovenije še ni videti konca

Pred skoraj dvema letoma je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides začel splošno zdravniško stavko, ki še vedno traja. Vladna pogajalska skupina in Fides namreč ostajata na različnih bregovih glede glavnih stavkovnih zahtev, je za STA pojasnil predsednik Fidesa Damjan Polh. Ocenil je, da se stavka še ne bo končala.

Po besedah Damjana Polha zdravniška stavka še vedno poteka na simbolni ravni, saj je bila z uredbo in zakonom o zdravniški službi spomladi 2024 praktično prepovedana. "Gre za dolgotrajno stavko zaradi tega, ker je večina zadev, zaradi katerih smo šli v stavko, ostala nerešena. Sicer se še pogajamo z vladno pogajalsko skupino, neke delne rešitve smo našli, vendar ključne stvari, kot je vsebina zdravstvenega stebra, ki je bil naš temeljni cilj, ostajajo nerešene," je pojasnil za STA.

Dodal je, da so vladni pogajalski skupini septembra lani posredovali zelo konstruktiven predlog meril za variabilno nagrajevanje, vendar odgovora niso prejeli. Zaradi kršitev določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike je sindikat prejšnji teden sprožil postopek pomirjevanja. Napovedali so, da bodo v zvezi s tem uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Stavke v mandatu Golobove vlade še ne bo konec

Polh je ocenil, da se stavka v mandatu trenutne vlade ne bo končala, saj "ni ne volje ne mandata vladni pogajalski skupini", da bi jo lahko končali s sporazumom. Po njegovih besedah so z vladno pogajalsko skupino delno rešili določene bolj obrobne zadeve, ki so zapisane in ostajajo dogovorjene.

Kot so v sporočilu za javnost pred drugo obletnico začetka zdravniške stavke izpostavili v Fidesu, je bila med pogajanji vzpostavljena celotna zdravniška karierna pot, odpravljene so bile dolgoletne krivice zdravnikom, ki so ostajali pod plačnim stropom, zaščiteni so bili mladi specialisti pri prenosu napredovanj, delno so se zmanjšala nesorazmerja pri vrednotenju delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov, izboljšano je bilo vrednotenje nadurnega dela nad zakonskimi omejitvami ter omogočeno sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi brez dodatne davčne obremenitve.

Polh je prepričan, da so bili vladni ukrepi za ločevanje zasebnega in javnega zdravstva škodljivi in so v zdravstveni sistem vnesli večji kaos. Ocenil je, da bo storjeno škodo v prihodnjih letih težko odpraviti, tudi če jim bo naslednja vlada prisluhnila oz. jim bo naklonjena. V sindikatu skušajo po Polhovih besedah izboljšati delovne pogoje, da bi v zdravniški poklic pritegnil čim več mladih zdravnikov, hkrati pa bi preprečili odliv preostalega kadra.

Fides zanimajo stranke opozicije in morebitne nove stranke

Napovedal je, da bodo v sindikatu Fides zelo aktivno spremljali volilno kampanjo. Po njegovih besedah jih predvsem zanimajo stranke opozicije in morebitne nove stranke, ki bodo nastopile v volilni kampanji. "Pričakujemo burne debate in skušali bomo sodelovati, kakor nam je zakonsko omogočeno," je zatrdil.

V Fidesu si po državnozborskih volitvah od nove vlade želijo odprtega dialoga, v katerem vlada ne prezre stališč stroke. Po Polhovih besedah si v sindikatu prizadevajo za vzdržno javno zdravstvo, v katerem bo oskrba bolnikov varna. Pri tem je kot ključno izpostavil, da imajo zdravniki dovolj časa in ustrezne pogoje za primerno obravnavo bolnikov.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes ob obisku novomeške bolnišnice v izjavi za medije pojasnila, da se vladna pogajalska skupina s sindikatom še vedno pogaja vsake 14 dni. Na vprašanje, ali so blizu dogovora, je odvrnila, da je pogajalska skupina v zadnjem času ni obveščala o kakršnihkoli premikih.

Zdravniška stavka traja od 15. januarja 2024 in je najdaljša zdravniška stavka v zgodovini Slovenije. Zdravniki so jo zaostrili z umiki soglasij za nadurno delo, a bolniki stavke ne občutijo, saj je vlada najprej z uredbo, nato pa z novelo zakona o zdravniški službi razširila seznam storitev, ki jih morajo zdravniki izvajati med stavko.